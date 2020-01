Marktleugast 07.01.2020

Modewoche

Marktleugasterin präsentiert Kollektion bei der Berliner Fashion Week

Ende 2018 hat die gebürtige Marktleugasterin Madeleine Haber den mit 1500 Euro dotierten Mercedes-Fashion-Award 2018 mit ihrer Kollektion "Revamped 54" gewonnen - nun nimmt sie am Montag (13. Januar) damit an der Fashion Week in Berlin teil.