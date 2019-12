Marc Benker (CSU) will Bürgermeister werden

"Marktschorgast hat Chancen und Potenzial! Ich will mit Kraft, Ausdauer und Freude an einer guten Zukunft für unsere Heimat arbeiten." Mit dieser Aussage am Schluss seiner Vorstellung wurde Marc Benker anschließend von den 19 anwesenden Wahlberechtigten einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der CSU Marktschorgast nominiert. Der 42 Jahre alte Polizeibeamte tritt zum dritten Mal an.

Nominiert wurden auch die 24 Bewerberinnen und Bewerber der CSU Marktschorgast für die Gemeinderatswahl am 15. März. Das Durchschnittsalter der Liste liegt bei 45,9.

In den Mittelpunkt seiner rund einstündigen Rede stellte Marc Benker die Attribute Erfahrung, Tatkraft und Leidenschaft. Er erläuterte ausführlich seine Visionen und sagte: "Ich habe zu allen politischen Kräften im Rathaus ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, und ich danke Bürgermeister Hans Tischhöfer auch für seine Arbeit. Ich will Kümmerer sein für kleine und große Probleme, unabhängig vom Alter."

MdL Martin Schöffel sagte: "Mit Marc Benker bewirbt sich ein Kandidat um das Amt des Bürgermeisters, der jetzt schon wirklich über Jahre bewiesen hat, dass er es kann und für seinen Heimatort lebt wie kein Zweiter. Du hast Dich mit riesigem Engagement um die Dinge, um das Leben in Marktschorgast gekümmert." Damit sprach der Landtagsabgeordnete die Nahwärme-Versorgung an, die in Marktschorgast zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist.

Wie stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender Gerd Homski ausführte, ist Marc Benker schon mehrere Jahre im Gemeinderat tätig und hat Verantwortung in vielen Vereinen übernommen. "Es zeichnet ihn aus, dass er nicht vor schwierigen Situationen zurückschreckt. Er ist immer präsent, unheimlich zuverlässig und bei Großprojekten hat er auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen." Mit der Liste habe man eine tolle Mischung aus jungen und gestandenen Kandidaten.

Die Kandidaten 1. Marc Benker 2. Monika Müller 3. Marco Hacker 4. Markus Beck 5. Ulrich Reinhardt 6. Andrea Greim 7. Patrick Busse 8. Toni Nüssel 9. Karl-Heinz Bonenberger 10. Andree Barth 11. Thomas Ecker 12. Andre Rosenbusch 13. Dirk Müller 14. Gerd Homski 15. Andreas Schoberth 16. Edeltraud Kuhbandner 17. Franz Gemsjäger 18. Iris Eisenhuth 19. Michael Münch 20. Monika Schaller 21. Sebastian Walter 22. Miriam Homski 23. Martin Greim 24. Stephanie Müller Ersatzkandidaten: Christian Müller, Christoph Dennstädt, Christian AchnerRei.