Mann stirbt beim Baden in Trebgaster Badesee

Eine Zeugin stellte laut Polizeibericht gegen 6.30 Uhr fest, dass der Mann aus dem Landkreis Kulmbach reglos im Wasser trieb und wählte den Notruf. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Polizei kamen rasch vor Ort. Erst vor wenigen Tagen war ein 26-Jähriger in einem Badesee in Unterfranken ertrunken.

Notarzt kann nichts mehr tun

Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes hatten den Leblosen zwischenzeitlich mit einem Boot aus dem Wasser geholt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten der Kriminalpolizei Bayreuth liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der Mann dürfte am Abend zuvor zum Schwimmen am See gewesen sein. Die Kripo führt die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen.