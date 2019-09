Mann sammelt Pilze und kehrt nicht zurück - Große Suchaktion im Landkreis Kulmbach

Ein 77-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei Heinersreuth (Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach) beim Pilzsammeln verschwunden. Am Abend ging die Meldung ein, dass der Mann nicht mehr aus dem Wald zurückgekehrt war.

Das Auto des Vermissten wurde am Waldrand gefunden - daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion, bei der neben Polizei und Rettungsdienst auch die Bergwacht zum Einsatz kam. Laut Reinhold Thiel, Leiter der Bergwacht-Suchhundestaffel, wurden sowohl Flächensuchhunde als auch Mantrailer auf die Spur des Mannes angesetzt. Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montagmorgen gegenüber inFranken.de bestätigte, war die Suche am späten Abend dann doch von Erfolg gekrönt: Der Mann wurde gegen 20:40 Uhr in der Nähe der B85 gefunden - es geht ihm laut ersten Informationen gut.

Was ist zu tun, wenn ein geliebter Mensch plötzlich weg ist? Hier haben wir für Sie alle Informationen gesammelt, um im Fall der Fälle richtig zu handeln.