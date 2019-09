Mainleuser Firma Arno Friedrichs wird von international tätigem Unternehmen übernommen

Hyperion, weltweit führender, spezialisierter Entwickler und Hersteller im Bereich harter und superharter Materialien, gab am Freitag bekannt, eine Vereinbarung zum Erwerb der Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG und ihrer Tochterunternehmen ("AFC") unterzeichnet zu haben. AFC ist ein globaler Lösungsanbieter für hochwertige Hartmetall-Rohlinge, die bei der Herstellung hochpräziser rotierender Schneidwerkzeuge für Bohr- und Fräsanwendungen eingesetzt werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Der Zusammenschluss seit hochgradig ergänzend, es entstehe dadurch ein führender Anbieter von Hartmetallrohlingen mit globaler Präsenz, der Schneidwerkzeugherstellern ein breites Produktportfolio biete. Das zusammengeschlossene Unternehmen lege weiter seinen Fokus auf Service, Innovation und Wachstum als Lieferant, der nicht in Wettbewerb mit eigenen Kunden trete, heißt es in der Erklärung.

"Wir freuen uns sehr, die führende Innovationskraft und differenzierten Herstellungsprozesse von AFC mit der umfassenden Anwendungskompetenz und den materialwissenschaftlichen Fähigkeiten von Hyperion zu kombinieren", sagte Ron Voigt, CEO von Hyperion. "AFC ist ein führender Hersteller von Hartmetall-Werkzeugrohlingen mit hoch qualifizierter Belegschaft und anerkannter Lösungspartner für die anspruchsvollsten Anforderungen seiner Kunden. Durch Kombination der Talente und Kompetenzen beider Unternehmen können wir unser ergänzendes Produktangebot durch kundenorientierte Innovationen verbessern und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten. "

"Es ist mir eine große Freude, unsere Partnerschaft mit Hyperion bekannt zu geben. Angesichts unseres gemeinsamen Fokus auf die Bereitstellung erstklassiger Produkte für Hersteller von Werkzeugen ist dies ein perfekter Zusammenschluss. Die Kombination wird beide Unternehmen stärken und Entwicklungspotenziale von AFC fördern", sagt Arno Friedrichs, Gründer von AFC.

Zum Abschluss der Transaktion tritt Arno Friedrichs als CEO zurück und wird Mitglied des Verwaltungsrates von Hyperion, wo er mit seinem umfassenden Branchenwissen und seiner Expertise zur Entwicklung des kombinierten Geschäfts beitragen wird. Der langjährige Geschäftsführer Ralf Greifzu, der seit sieben Jahren den weltweiten Vertrieb bei AFC leitet, wird Arno Friedrichs als Vice President und General Manager von AFC ersetzen.

"Unsere Partnerschaft mit Hyperion wird es AFC ermöglichen, weitere Innovationen voranzutreiben und unsere Kunden durch gemeinsame Präsenz noch stärker zu unterstützen", sagt Ralf Greifzu.

Hyperion wurde bei der Transaktion von Latham & Watkins LLP, Deloitte und UBS Investment Bank beraten. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2019 erwartet.

Auf Nachfrage der Bayerischen Rundschau erklärte AFC, die Übernahme werde kurz- oder mittelfristig keine Auswirkungen auf die Beschäftigten in Mainleus haben.

Über AFC Hartmetall

AFC ist ein globaler Lösungsanbieter für hochwertige Hartmetall-Rohlinge, die zur Herstellung hochpräziser rotierender Schneidwerkzeuge für Bohr- und Fräsanwendungen verwendet werden. Die einzigartigen Technologien und technischen Fähigkeiten von AFC ermöglichen es Kunden, hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zerspanungsanwendungen zu erzielen. AFC hat seinen Hauptsitz in Mainleus, beschäftigt 190 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 30 Länder.

Über Hyperion

Hyperion ist ein weltweit führender, spezialisierter Entwickler und Hersteller im Bereich harter und superharter Materialien mit über 60 Jahren Erfahrung in Hartmetall-, Diamant- und kubischen Bornitrid-Technologien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Basismaterialien, Werkzeugbaukomponenten, eigenentwickelte Materialien sowie Prozesswerkzeuge und -lösungen für anspruchsvollste Anwendungen. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern verfügt Hyperion über eine globale Produktionspräsenz und einen Vertrieb in über 70 Ländern.