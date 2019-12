An einem ließ Walter Hauner vom Büro BaurConsult keinen Zweifel: "Die Brücke über den Zentbach befindet sich in einem nicht ausreichenden bis ungenügendem Zustand. Es gibt Rissbildungen an der Ufermauer und Abplatzungen im Überbau und bei den Gesimsen - eine Sanierung oder ein Neubau ist nötig." W...