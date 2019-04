Beinahe hätten die DJs eines kleinen Technofestivals in Oberfranken am Samstag (06.04.2019) vor einem leeren Pult gestanden. Das vermeldet die deutsche Presseagentur (dpa). Denn wie die Polizei der Agentur mitteilte, waren Diebe in der Nacht zuvor in die Veranstaltungshalle in Mainleus (Landkreis Kulmbach) eingebrochen und hatten das komplette DJ-Pult leergeräumt.

Diebe stahlen hochwertiges Equipment in Mainleus

Mitgeklaut wurden Plattenteller, Mischpulte und Equipment im Wert von rund 10.000 Euro. Während die Beamten zunächst noch nach den Tätern suchten, gaben die Veranstalter laut Polizei Entwarnung: Das zehnstündige Techno-Event "Mill" könne wie geplant stattfinden.

Laut der Polizei ist davon auszugehen, dass die Diebe mit mindestens einem Auto unterwegs waren. Denn: Die Menge und Größe des Diebesgut hätte nicht in ein Auto gepasst. Die Kulmbacher Polizei war bereits vor Ort, um Spuren zu sichern. Dennoch setzen die Ermittler auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Wer in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Spinnerei in Mainleus gesehen hat, oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221 6090 melden.

