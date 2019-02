Männergrippe und Lollipops beim Pressecker Pfarrfasching

Eine Faschingshochburg ist Presseck zwar nur geografisch. Denn das närrische Oberlandvolk rottet sich inzwischen nur noch bei zwei Faschingsveranstaltungen zusammen: Vor einer Woche beim TSV und am vergangenen Wochenende im Haus der katholischen Kuratie St. Petrus Canisius.

Und so war das St.-Paulus-Heim am Samstag auch brechend voll gewesen. Das Ganze begann allerdings mit einem Missgeschick, denn das Mischpult von Alleinunterhalter Ralf Bayerlein aus Gefrees war bereits auf Fastenzeit programmiert und blieb im meditativen Zustand. Was Bayerlein - ganz Profi - mit seinem Akkordeon und ungeheuerem Körpereinsatz mitten auf der Tanzfläche im wahrsten Sinn des Wortes überspielte, bis Ersatz mittels Bruder und Vater aus dem Fichtelgebirge herangeschafft und alles wie für eine Operation mit Herz-Lungen-Maschine verkabelt war.

Crazy Dancers

Das war denn auch schon der Auftakt nur ersten Tanzeinlage der Crazy Dancers, die sich dieses Jahr auf Männergrippe eingestellt hatte und mit überdimensionalen medizinischen Gerätschaften dem maskulinen Gejammere über einen kleinen Schnupfen zu Leibe rückten.

Um mindestens 20 Jahre verjüngt hatte sich - bei einem unterstellten Durchschnittsalter der Gymnastikdamen von 26 - die zweite Tanzgruppe: Mit riesen Lollipops und Schleifchen im heuer ganz erblondeten Haar machten sie das Paulusheim heuer zur Spielwiese und hopsten fröhlich durch den Saal.

Preiswürdiger Bauchladen

Bei der Maskenprämierung entschied sich die Jury diesmal, vier, weil zwei zweite, Preise zu vergeben. Den ersten erhielt jedoch die Gruppe von gestreiften Bauchladenhändlern. Ob die gewann, weil sie bei der Polonäse aller Maskierten kleine Geschenke ans Publikum verteilt hatte, war allerdings kein Anlass zu Protesten.

Für einen weiteren Auftritt um Mitternacht hatte der TSV sein Männerballett entsandt, das seinerseits wieder einmal demonstrierte, dass Fussballer auch tanzen können.