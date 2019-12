Lebkuchenherzen statt Scheibenwischer: Ärger nach Discobesuch in Oberfranken

Süßes oder Saures? Eine 20-jährige Autofahrerin bekam nach einer Disconacht in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) beides. Sie hatte ihr Fahrzeug in der Nacht von Samstag, 14. Dezember 2019, auf Sonntag, 15. Dezember 2019, auf dem Parkplatz des Tanzpalastes Schwing geparkt und fand am nächsten Tag zwei Lebkuchenherzen an ihren Außenspiegeln.

Bilanz einer Partynacht: Lebkuchenherzen und abgebrochene Scheibenwischer

Die Sympathiebekundung auf dem Gebäck mit der Aufschrift "I mog Di" konnte die junge Frau aber nur wenig besänftigen, als sie sah, dass ihre vorderen Scheibenwischer abgebrochen worden waren. Sie rief die Polizei Kulmbach, die einen Sachschaden in Höhe von 30 Euro feststellten.