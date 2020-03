Landkreis Kulmbach: Das sind die neuen Gemeinderäte

Es hat in einigen Kommunen lange gedauert, bis nach der Schließung der Wahllokale feststand, wer in den Gemeinderat einzieht. Das Rechzentrum der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern stellte die Wahlhelfer bei der Auswertung vor größere Probleme. Nachfolgend veröffentlichen wir alle Mandatsträger, die in den kommenden sechs Jahren in den einzelnen Kommunen Verantwortung tragen. Grafengehaig

Dorfgemeinschaft: Klaus Keil, Helmut Söllner, Christoph Wirth, Manfred Rodler; Wählergemeinschaft Eppenreuth: Volker Kirschenlohr, Andrea Weber; Wählergruppe Mühlenweg: Bernd Witzgall; Freie Wählergemeinschaft Horbach-Grünlas: Martin Frisch.

Guttenberg CSU: Klaus Witzgall, Karlheinz Witzgall, Stefan Zeitler, Jochen Hildner, Kathrin Maier, Otto Kreil; SPD: Gunhild Wagner-Fleischmann, Lothar Walter. Harsdorf CSU: Wilfried Löwinger, Manfred Zapf, Peter Krauß, Andreas Stein, Michael Hahn; FW Harsdorf: Wilhelm Lauterbach, Chris Gräf, Harald Gräbner, Thomas Hirschmann; SPD: Rainer Spahn, Stefan Holzheu, Birgit Thies. Himmelkron CSU/FWG: Harald Peetz, Pia Aßmann, Gabriele Pittel, Wolfgang Müller, Sebastian Herrmann, Stefanie Pochanke, Uwe Täuber BZH: Stefanie Meile-Fritz, Wilhelmine Denk, Stefan Degenkolb; FW: Alfons Lauterbach, Manuel Gumtow, Katja Kreutzer Kasendorf CSU/Offene Liste: Klaus Amschler, Martina Hollweg, Rainer Macht, Jörg Hargens, Antje Hammon, Tanja Friedrich, Roland Hübner, Maximilian Krüger, Winfried Gräf; ÜKW: Monika Brandt, Philipp Hacker, Volker Hohenberger, Michael Zboron; FDP: Michael Otte. Kupferberg CSU: Marcus Ott, Karl Schott, Irmgard-Karolina Holhut, Michael Hain, Christian Hain; UKW: Bernd Stocker, Benjamin Schott, Werner Stapf, Harald Will, Ilona Pöhlmann; SPD: Volker Matysiak, Anke Emminger. Ködnitz WG/FW: Reinhard Kortschack; Bernd Kortschack, Michael Jahreis, Bernd Zimmermann; CSU: Hein Mösch, Melanie Schieber, Stefan Ott; WGK, Thomas Hanisch, Manuel Weith; WG Rangen: Michael Heisinger, Frank Eschenbacher; SPD: Wilhelm Kolb; WG Ködnitz: Christian Hauffe. Ludwigschorgast CSU: Roland Konrad, Daniela Wagner, Thorsten Schwiede, Michaela Popp; SPD: Tobias Braunersreuther, Klaus Peter Kugler, Monika Obermeyer, Jürgen Beyer.

Mainleus

CSU: Dieter Pöhlmann, Steffen Hühnlein, Sebastian Türk, Norbert Erhardt, Manfred Stark, Siegfried Escher, Stefan Härtlein, Michael Passing, Christian Schneider; SPD: Jürgen Karg, Michael Marx, Andrea Pfadenhauer-Wagner, Detlef Weißmann; FDP: Otto Zitzelsberger; FW: Hannelore Lindner, Günther Stenglein, Markus Oppelt, Tobias Pieper; ABL: Erich Schiffelholz und Brigitte Lauterbach. Marktleugast CSU: Martin Döring, Daniel Schramm, Oswald Purucker, Klaus-Dieter Witzgall, Marc Hartenberger, Margareta Schoberth; WGM: Norbert Volk, Irina Klier, Hans Pezold, Marco Rödel; FW: Reiner Meisel, Hermann Dörfler, Setrick Röder; HBG: Clemens Friedrich, Cornelia Buß; FWGN: Matthias Schramm.

Marktschorgast CSU: Andree Barth, Ulrich Reinhardt, Andrea Greim, Monika Müller, Gerd Homski, Toni Nüßel; SPD: Dieter Zeidler, Heinrich Feulner, Marie-Luise Kollerer; FW: Hans Tischhöfer, Dieter Schiphors, Heinrich Günther. Neudrossenfeld CSU: Harald Hübner, Thomas Neugebauer, Dieter Bauernfeind, Marion Weidner; SPD: Michaela Schirmer, Dr. Franz Klatt, Rudolf Bock; FuG: Björn Sommerer, Georg Waldmann, Harald Kull, Annette Fial; FW: Rainer Strobel, Alfred Wirth, Manuela Stöcker, Jochen Bergmann; WGW: Thomas Erlmann.

Neuenmarkt CSU: Ralf Pistor, Alexander Hollweg, Gernot Kintzel, Patricia Lerner, Dieter Eschenbacher; Anette Balzar-Mohr; FW: Roland Fischer, Martin Kaiser, Christoph Jurkat, Stefan Grieshammer; SPD: Carsten Warzecha, Dieter Mühlbauer, Alfred Faßold; NG: Siegfried Decker, Horst Schirmer, Sonja Promeuschel.

Presseck

CSU: Raimund Graß, Rudolf Geyer, Reiner Lauterbach, Ludwig von Lerchenfeld, Bettina Schütz, Matthias Sesselmann; FW: Ludwig Ruml, Reinhard Baar, Rainer Heinz, Iris Gareiß; SPD: Mark Reuther, Gerhard Leinfelder

Rugendorf

Pro Rugendorf: Franz Schnaubelt, Elisabeth Schmidt-Hofmann, Johannes Heyl, Alexander Schmidt, Martin Hohlweg, Sandra Zeitler, Martin Weiß; Matthias Rödel; ÜWG: Hermann Dippold; Christian Burdich, Brigitte Radtke, Johannes Guldner.

Stadtsteinach

SPD: Karin Witzgall, Marga Schramm, Wolfgang Hoderlein. Knud Espig; CSU: Wolfgang Heiß, Jonas Gleich, Lars Leutheußer, Manuel Steinl, Klaus Witzgall, Bernd Kotschenreuther, Tobias Schöffel; FW: Andreas Sesselmann, Marcel Ott, Martin Baumgärtner, Theresa Will; BLS: Wolfgang Martin.

Thurnau

CSU: Jürgen Kolb, Brigitte Soziaghi, Sven Erlmann, Christian Schwarz, Hans-Friedrich Hacker, Anja Badura-Aichinger, Jürgen Kieslich, Jens Rödel; SPD: Dietmar Hofmann, Dunja Pfaffenberger, Volker Seitter; FDP-UB: Veit Pöhlmann, Jürgen Kraus; FW-ÜWG: Detlef Zenk, Erwin Schneider, Harald Unger

Trebgast

SPD/WG: Ingo Moos, Martin Sesselmann, Albert Kolb, Werner Köstner, Stefan Diersch; CSU/NWG: Günter Teufel, Markus Hübner, Detlef Renner; GFT: Christian Potzel, Marion Hartmann; TBG: Thomas Hahn, Jochen Lauterbach.

Untersteinach

SPD: Cornelia Wehner, Markus Stumpf, Christa Müller, Bastian Müller, Jörg Ehrhardt; CSU: Hans-Peter Röhrlein, Rüdiger Hohlweg, Alexander Laaber; FW/WGU: Markus Weigel, Helmut Bergmann; UBG: Thomas Rosenberger, Harald Kleiber.

Wirsberg

SPD: Iris Blätterlein, Hermann Anselstetter, Jörg Treutler; Gilbert Ringsdorf oder Gottfried Luthardt (beide kamen auf 5,42 Prozent); CSU: Ottmar Opel, Roland Burghofer, Ramon Müller; Freie Wähler: Karl Heinz Opel, Benjamin Schubert, Johannes Wurster, Karl-Heinz Krüger, Sabine Leuschner.

Wonsees

ÜWG: Wolfgang Schleicher, Petra Backer, Tobias Weggel, Herbert Wagner, Michael Heinze, Matthias Schirmer, Thorsten Hübner, Patrick Götz, Michael Görl, Holger Münch, Alexander Pfändner, Martin Hupfer.