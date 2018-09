Kunst überwindet Grenzen: Neudrossenfelder in Kaliningrad

Kunst verbindet, überwindet Grenzen. Da werden selbst die aufwendige Beantragung des Visums und das lange Warten am polnisch-russischen Schlagbaum zum nachträglichen Vergnügen. Denn sieben Künstler aus Franken reisten in eine unbekannte, historisch und politisch schillernde Welt: in die russische Exklave Kaliningrad, das frühere Königsberg.

Direkt am Ostseestrand

Direkt am Meer, quasi den Sand der Ostsee vor unter den Füßen, verbrachten die Mitglieder der Künstlervereinigung "focus-europa" mit Sitz in Neudrossenfeld bei einem Workshop mit russischen Kunstschaffenden zehn wunderschöne Tage.

Möglich machten das die drei russischen Künstler Evgenij Piecherskiy, Natalia Baeva und Boris Miranov, die 2017 bei den Drossenfelder Europatagen zu einem einwöchigen Symposium nach Oberfranken gekommen waren und damit die Voraussetzungen für den Gegenbesuch geschaffen hatten. Und natürlich Lutz-Benno Kracke, früherer Vorsitzender von "focus-europa".

Ideale Arbeitsbedingungen

Die Art-Vitland-Residence von Alexander Maltsev, in der die Deutschen nächtigten und eine großzügige Galerie zum Arbeiten vorfanden, war genau die richtige Bühne in exponierter und abgeschiedener Lage, um die inspirierende Einsamkeit, die pure Naturnähe, einen fast unbegrenzten Horizont und eine nicht mehr gewohnte Stille zwischen Wald und See in die Werke einfließen zu lassen.

Und diese Konstellation regte die Künstler so an, dass während des Aufenthalts knapp 40 Gemälde in der unterschiedlichsten Art, Linolschnitte und eine Figurengruppe aus Pappmaché entstanden.

Die Bayreuther Künstlerin Christel Gollner, bekannt als Initiatorin der oberfränkischen Malertage, hatte sechs Leinwände mitgebracht, füllte sie aus dem Gesehenen und Gefühlten zu Aquarellen in Acryl: lichtes Farbenspiel, fast zärtlich und in einer nahezu schwebenden Leichtigkeit modelliert. Die Badenden, der Himmel, die Pflanzen, die Liaison zwischen Bewegtem und Ruhe hätte nicht besser ausgedrückt werden können. "Dem Glück des Malens war ich schon lange nicht mehr so nahe", sagte sie.

Monika Stock aus Weidenberg ließ sich von Gefundenem leiten, von Strandholz und Fragmenten des Bernsteins. Sie gab ihren Unikaten musikalische Noten - vom Wind und vom Meeresrauschen bestimmt. Man verharrte davor, um ihre Philosophie, in Kohle und Acryl gezeichnet, zu begreifen.

In gewohnt durchdachter Struktur schuf Lutz-Benno Kracke fünf Gemälde in Acryl im bewusst klaren, geometrischen Format, vorwiegend die Grundfarben Schwarz, Weiß, Gelb und Grün nutzend. Das Rot in einem Bild, gedanklich mitgenommen aus einer orthodoxen Kaliningrader Kirche, wirkte wie eine blutende Wunde in einer sonst heilen Welt.

Malerei auf Wolle

Den Workshop bereicherten neben russischen Kollegen noch die "focus"-Künstler Angelika Neumann aus Nürnberg, Gabriele Breuer aus Heideck sowie der holländische Maler Robin Seur, der Friedenfels in der Oberpfalz öebt, sowie dessen Schülerin Corinna Jungnikl aus Nagel. Sie experimentierten mit Malerei auf Wolle, mit Tusche und Schwamm.

Eine gut besuchte Vernissage in Vitland zeigte die Unikate einem großen Personenkreis. Angedacht ist ein Wiedersehen mit den russischen Kunstfreunden in Neudrossenfeld. Kracke dazu: "Gerne würde ich die vier Künstler, die an unserem Kaliningrader Symposium teilgenommen haben, auch im Drossenfelder Eishaus am Bräuwerck einem größeren Publikum im Frühjahr 2019 vorstellen."

Bernsteinküste erkundet

Es blieb noch Zeit, das Samland mit seiner Bernsteinküste und seinen Seebädern zu erkunden. Obwohl hier seit Jahrzehnten Russen leben mit ihrem Einfluss, der kyrillischen Schrift und dem Rubel, sind immer noch Spuren aus früherer Zeit zu entdecken. Ortsnamen und Hinweise auf die adelige Vergangenheit oder auf Persönlichkeiten wie Immanuel Kant, E.T.A Hoffmann und Nikolaus Kopernikus zum Beispiel - auf Deutsch. Schön, dass die russische Regierung da der Geschichte Rechnung trägt.