Kulmbachs neue Mitte heißt EKU-Platz

Noch eine Kostenexplosion



Der Zentralparkplatz heißt künftig EKU-Platz. Damit erfüllte der Stadtrat am Mittwoch den Wunsch der Bürger, die sich an einer Umfrage der WGK beteiligt hatten.Von 70 Vorschlägen entfielen 40 Prozent auf den Namen mit historischem Bezug. Denn hier stand fast 100 Jahre lan die ehemalige EKU-Brauerei. Das Unternehmen, das heute zur Kulmbacher Brauerei gehört, zog 1969 in die Gummistraße um. Die Gebäude in der Stadtmitte wurden Anfang der siebziger Jahre abgebrochen.Aufgrund der Preisentwicklung am Bau werden - wie schon die Sanierung der Tiefgarage - erneut zwei Projekte der Stadt Kulmbach deutlich teurer. Die Sanierung des Bauamts, Oberhacken 8, kostet 2,7 Millionen statt ursprünglich geschätzter 1,95 Millionen Euro (plus 38,8 Prozent). Bei der Volkshochschule in der Bauergasse beläuft sich die Steigerung gar auf 45,6 Prozent: von 2,41 auf 3,73 Millionen Euro. Dabei geht die Stadt davon aus, dass auch die zugesagten Fördermittel des Freistaats erhöht werden.