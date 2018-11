Kulmbachs Musikschule bekommt Kulturpreis der WGK

Für ihre hohe kulturelle und soziale Bedeutung ist die Städtische Musikschule mit dem Kulturpreis der Wählergemeinschaft Kulmbach (WGK) ausgezeichnet worden. WGK-Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister Ralf Hartnack überreichte den Preis am Samstagabend an Schulleiter Harald Streit. Hartnack betonte, dass die Schüler neben dem Musizieren auch das Auftreten und den Umgang mit Menschen lernen. Besonders die Musikvereine der Stadt und des Landkreises profitierten von der Bildung an der Städtischen Musikschule.

Seit 1995 vergibt die WGK jährlich den Kulturpreis an Kulmbacher, deren kulturelles und künstlerisches Schaffen im Stadtgebiet und darüber hinaus wirkt. Vergangene Preisträger sind die "Künstlergruppe Randstein", der Theaterverein "Die Buschklopfer", der Maler Harald Burger und das Kabarettduo "Das Seltsame Paar".

"Es ist immer etwas Besonderes, die Künstler nicht nur zu ehren, sondern auch ihr Schaffen zu erleben", sagte Hartnack. Daher wurde der Kulturpreis am "Tag der Hausmusik" verliehen. Die Veranstaltung findet jedes Jahr Ende November zu Ehren von Sankt Cäcilia, der Schutzheiligen der Musik, statt. Schülerinnen und Schüler der Musikschule gaben die verschiedensten Stücke zum Besten, von Susatos "Schäfertanz" aus der Renaissance über Antinio Vivaldis "Herbst" aus dem Barock bis hin zu zeitgenössischen Stücken wie "River flows in you" des südkoreanischen Komponisten Yiruma.

Eine der jüngsten Pianistinnen der Musikschule ist die fünfjährige Ilvy Eber aus Neudorf bei Kasendorf. Hochkonzentriert und fehlerfrei spielte sie vor dem gefüllten Saal "Für Elise" von Ludwig van Beethoven. Auf die Frage, warum sie sich gerade dieses Instrument ausgesucht hat, antwortet sie: "Die Mama spielt auch Klavier."

Mit vier am Klavier

Schon als Baby sei sie beim Musizieren auf ihrem Schoß gesessen, fügt Mutter Andrea Eber hinzu. Angefangen selbst zu spielen habe Ilvy vor einem Jahr. "Die Musikschule in Kulmbach ist eine der wenigen Schulen, die Kinder ab vier Jahren nehmen."

Das Wahlinstrument des elfjährigen Lars Nützel aus See bei Neuenmarkt ist das Saxofon, "weil man so viele Musikrichtungen damit spielen kann, von Klassik bis Jazz". Sein Lieblingsstück ist der "Pink Panther"-Soundtrack von Henry Mancini aus dem Jahr 1963.

Der neunjährige Posaunist Felix Eitzenberger aus Weismain findet es schön, dass man über das Musizieren neue Menschen kennenlernt. Zu Hause spielt er beim Musikverein "Weismainer Blasmusik". Samstagabend trat er im Posaunenduett gemeinsam mit dem gleichaltrigen Simon Schmidt aus Mainroth auf.

"Die Kinder haben wunderbar gespielt. Da geht einem das Herz auf", lobte Oberbürgermeister Henry Schramm. Man könne sich nur vorstellen, welche Freude Eltern und Großeltern haben.

Breites Spektrum

Heuer werden an der Musikschule insgesamt 550 Schülerinnen und Schüler von 18 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das Unterrichtsspektrum erstreckt sich von musikalischer Früherziehung über Einzel- und Gruppenunterricht für Zupf-, Tasten-, Streich-, Schlag- und Blasinstrumente bis hin zu Gesang und Musiktheorie. Die größte Fachabteilung ist der Bereich Ballett mit über 200 Schülerinnen und Schülern.

Schulleiter Harald Streit freute sich besonders darüber, dass bereits Kinder von ehemaligen Schülern die Musikschule besuchen. Wenn das keine Qualitätsbestätigung sei, was dann?