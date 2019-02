Kulmbacher wollenNeubürgern das Leben erleichtern

Am Anfang standen ein Sprachpatenprojekt und eine Gruppe geflüchteter Frauen, die sich regelmäßig im Familientreff in der Negeleinstraße traf. Daraus hervorgegangen ist ein attraktives Informationsprogramm, das die Bildungskoordination für Neuzugewanderte und die Geschwister-Gummi-Stiftung zusammengestellt haben. Unter dem Titel "Forum für Bildung und Integration Kulmbach" können sich Geflüchtete in Workshops zu den unterschiedlichsten Themen informieren.

"Was genau braucht ihr von uns?"

"Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Vernetzung zu steuern und Menschen mit ihren Kompetenzen am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen", erklärte Peter Müller vom Kulmbacher Landratsamt bei der Vorstellung. "Wir wollen hinhören und feststellen: Was genau braucht ihr von uns?"

"Wir haben oft Bilder im Kopf, was Menschen brauchen", sagte Elsbeth Oberhammer, Leiterin des Familientreffs. Tatsächlich sei man sich oft näher als gedacht. Das konnte Ikram Abed bestätigen. Vor knapp drei Jahren kam sie mit ihrer Familie aus dem Irak nach Kulmbach. In ihrer Heimat hatte sie angefangen, Biologie zu studieren, konnte jedoch wegen des Krieges ihren Abschluss nicht machen. In Kulmbach besucht sie einen Sprachkurs auf B2-Niveau und engagiert sich für andere zugewanderte Frauen. "Ich bin sehr dankbar, wir finden alle Deutschen nett und wir wünschen uns mehr Austausch und Kontakt", sagte sie. Darüber hinaus wisse sie die Chancen zu schätzen, die Frauen in Deutschland haben.

Verschiedene Themenbereiche

Ein Punkt, der auch für Peter Müller sehr wichtig ist, denn Frauen aus anderen Kulturkreisen sollten die Situation in Deutschland, die vom Gleichheitsgrundsatz geprägt sei, erkennen.

Das neue Beratungsprogramm umfasst verschiedenste Thematiken, die den Neubürgern das Leben erleichtern sollen. "Die Polizei und ihre Aufgaben" steht ebenso auf der Tagesordnung wie "Bildungswege", "Wohnen und Miete", "Vereine und Ehrenamt" oder eine "Kulturknigge".

Am 7. März um 14 Uhr ist die Beratungsstelle Agaby aus Nürnberg zu Gast im Mehrgenerationenhaus in der Negeleinstraße und berät gezielt Geflüchtete mit Studienabschlüssen. "Es gibt bei jedem Termin einen Vortrag, dann ist viel Raum für Fragen", erklärte Elsbeth Oberhammer.

Mehr Infos unter www.gummi-stiftung.de/familientreff. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Veranstaltungen sind kostenfrei.