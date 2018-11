Kulmbacher Wolfgang Behrndt holt Gold bei Fotowettbewerb

Wolfgang Behrndt wurde im Oktober mit einer Goldmedaille beim Trierenberg Super Circuit 2018 in Linz ausgezeichnet. Bereits zum 29. Mal fand der weltgrößte Fotowettbewerb statt, bei dem 120. 000 Fotos aus 112 Staaten teilnahmen.

"Ich habe alles erreicht, was man erreichen kann, aber es geht mir um den Spaß an der Sache und nicht um Geld", sagt Wolfgang Behrndt. Denn Geld verdient der 82-Jährige mit seiner Fotografie nicht: "Ich habe mein Leben lang Menschen fotografiert - und ich fotografiere auch für die Menschen."

Chairman Chris Hinterobermaier übergab die Medaille bei "The Night of the Champion" beim Hauptsponsor Tannpapier im Rahmen einer festlichen Gala. Prämiert wurden 400 Fotos, die großformatig ausgestellt wurden.

Das Foto "Foul", für das Behrndt ausgezeichnet wurde, entstand letztes Jahr auf dem Sportplatz in Neudrossenfeld. "An die genaue Partie kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin jedes Wochenende auf dem Sportplatz. Da kommen viele Spiele zusammen" sagt Wolfgang Behrndt lachend.

Seit 1960 beschäftigt er sich mit der Sportfotografie. Das Besondere daran? "Die Sportler bekommen danach die Bilder, auf denen sie zu sehen sind, von mir", sagt Wolfgang Behrndt. Die Freude darüber sei teilweise so groß, dass er Dankesschreiben erhalte.

In Berlin geborgen, zog er 1996 nach Kulmbach. "Ich lebe gerne hier in Oberfranken. Die Luft ist besser - und die Kulturszene gefällt mir auch besser als in der Hauptstadt", sagt Wolfgang Behrndt.

Denn er ist nicht nur im Sport, sondern auch in der Kulturszene fotografisch tätig. Hier schlägt der Hobbyfotograf auch die Brücke zu seinem früheren Beruf: "Ich habe in Berlin als technischer Leiter der staatlichen Schauspielbühnen gearbeitet."

In Kulmbach hatte er schon mehrere Ausstellungen mit seinen Bildern und viele Auszeichnungen dafür erhalten - unter anderem ist er regelmäßiger Teilnehmer beim Fotowettbewerb "Blende" der Bayerischen Rundschau . Er ist Mitglied der Photographic Society of America, der Arbeitsgemeinschaft Fotografie Kulmbach und Vize-Präsident der Interessengemeinschaft internationaler Wettbewerbsfotografen.

"Ich habe nie einen Fotokurs besucht oder an einem Workshop teilgenommen. Ich habe mir alles selber beigebracht", erzählt Wolfgang Behrndt. "Ich bin mit Freude Fotograf und habe viel Spaß beim fotografieren." Durch den Austausch mit anderen Fotografen konnte er viel lernen und auch viele Menschen kennenlernen, was ihm sehr gefalle an der Fotografie.