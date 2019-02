Kulmbacher vor Gericht: Wie in einem schlechten Krimi

Die Geschichte, die der Angeklagte Richterin Sieglinde Tettmann auftischte, klang wie aus einem schlechten Kriminalroman. Angefangen, so der 52-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach, habe alles damit, dass er in Mailand Gold in großem Stil verkaufen wollte - für eine hohe fünfstellige Summe.

Rätselhafter Gold-Deal in Mailand

Allerdings habe er nicht das nötige Geld gehabt, um das Gold bei Händlern in Deutschland ankaufen zu können. Folglich habe er sich 45 000 Euro von seinem Cousin geliehen, der im Landkreis Bamberg.

Das Geld sollte noch am selben Tag "mit Gewinn" wieder zurücküberwiesen werden. 500 Euro sollte der Cousin für die "Aushilfe im Notfall" erhalten. Der Cousin reiste auf Bitten des Angeklagten mit nach Mailand, wie er vor Gericht bestätigte.

Der 52-Jährige hat sich in Mailand dann tatsächlich mit zwei Italienern in einem noblen Restaurant getroffen. Doch plötzlich sei erst der eine, dann der andere aus dem Lokal verschwunden, schilderte der Cousin dem Amtsgericht.

"Opfer eines Rip-Deals"

"Ich bin Opfer eines Rip-Deals geworden", erzählte der Beschuldigte vor Gericht. Rund 52 000 Euro wollte er in Mailand für das Gold bekommen. Tatsächlich machten sich die vermeintlichen Käufer mit dem Gold aus dem Staub. Zurück blieb nur Falschgeld.

Der Angeklagte hatte nach diesem Rip-Deal große Not. Denn er konnte das "geliehene Geld" nicht zurückzahlen. "Ich wollte nicht, dass mich mein Cousin anzeigt und wollte den Ball flach halten", erzählte er. Nur deshalb habe er überhaupt zugestimmt, seinem Verwandten das Auto zu geben - als zusätzliche Sicherheit. "Ich wusste, dass der Mercedes schon alt war und bei weitem nicht den Wert hatte", so der Cousin. Doch er habe wenigstens einen Teil des geliehenen Geldes zurückgewollt. Außerdem gewährte der Angeklagte dem Geschädigten noch eine Sicherungshypothek für ein Haus. Doch das Haus gehörte ihm nicht. Deshalb war auch die Hypothek wertlos.

Einfach nur verworren

Die Geschichte wurde allerdings noch verworrener. Denn der Angeklagte hatte das alte Auto nicht nur dem Cousin als Sicherheit versprochen, sondern auch noch einem Bekannten. Dieser hatte ihm bei der Begleichung von Reparaturen aus der Patsche geholfen. Der Wagen hatte schon sechs Vorbesitzer, wäre nicht mehr durch den Tüv gekommen.

Als der Bekannte dann schließlich das Auto ummelden wollte, benötigte er Brief und Schein. Der Angeklagte erzählte dem Mann, dass er beide Papiere beim Umzug verloren habe. Er müsse deshalb erst neue beim Landratsamt beantragen.

Nur geliehen?

Tatsächlich gab der Angeklagte eine Verlusterklärung ab und versicherte, dass es sich um sein Fahrzeug handelte - obwohl er wusste, dass der Wagen schon als Sicherheit für seinen Cousin diente und dieser auch die Papiere hatte.

Staatsanwalt Alexander Böhmer warf dem Mann deshalb Veruntreuung, Unterschlagung und falsche Versicherung an Eides statt vor. Der Angeklagte indes räumte nur die falsche Versicherung ein.

Doch weder der Staatsanwalt noch Richterin Sieglinde Tettmann hatten auch nur den geringsten Zweifel. Der Cousin konnte Whatsapp-Nachrichten vorlegen, die die Anklage eindeutig bestätigten. Außerdem konnte er die Tatsache, dass er seinem Cousin die 45 000 Euro nur geliehen hatte, mit Darlehensverträgen beweisen.

Schließlich wurde der 52-Jährige in vollem Umfang schuldig gesprochen.

Mehrfach vorbestraft

Er stand nicht zum ersten Mal vor dem Kadi. Immer wieder war er wegen Vermögensdelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Vorwürfe und Verurteilungen wogen schwer: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Betrug in mehreren Fällen, vorsätzlicher Bankrott, Steuerhinterziehung, Beleidigung, vorsätzlich verspäteter Insolvenzantrag. Zum Zeitpunkt der neuerlichen Tat stand der Angeklagte unter Bewährung.

Verteidiger Roland-Stephan Lehnert versuchte zwar, eine Bewährungsstrafe zu erreichen, scheiterte jedoch. Denn auch wenn der Angeklagte bei einem Unternehmer im Landkreis arbeite, könne keine positive Sozialprognose erkannt werden, betonte Richterin Tettmann. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten. "Der Angeklagte versucht immer wieder, Löcher zu stopfen", so die Richterin. Die Strafe könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.