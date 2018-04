Kulmbacher Volksfest: Kaiserwetter zum Auftakt

Dieser Anfang kann sich sehen lassen: Bei rund 30 Grad startete gestern Nachmittag das Volksfest am Schwedensteg. Menschen in luftiger Bekleidung schlenderten über den Platz, aus einer anderen Ecke hörte man wilde Schreie: Auf dem "Devil Rock", dem Teufelsfelsen, hatten sich einige Mutige für ein paar Minuten durchschütteln lassen. Es geht aber auch gemächlicher, etwa auf der Schiffschaukel. Aus der Ferne waberte der Duft gebrannter Mandeln. Das "Psychodelic" macht mit einem Großbildschirm auf sich aufmerksam.



Gestern Abend wurde gegen 18 Uhr das erste Fass Bier angestochen. Im Anschluss daran gab es gegen 22.15 Uhr ein großes Brillantfeuerwerk, das den Kulmbacher Abendhimmel erleuchte. Am nächsten Mittwoch, 25. April, ist traditionell "Familientag mit Kindernachmittag" mit halben Fahrpreisen sowie tollen Angeboten an allen Geschäften. Der Festplatz öffnet täglich um 14 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr.