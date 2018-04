Kulmbacher Volksfest beginnt am 20. April

Vom "Psychodelic" über den "Devil Rock" bis hin zur "Bayernwippe": Das traditionelle Kulmbacher Volksfest startet am Freitag, 20. April, wieder mit jeder Menge Attraktionen auf dem Festplatz am Schwedensteg.



"Zusammen mit ihren Schaustellern haben sich die Betreiberfamilien Korn und Müller wieder ein tolles Programm einfallen lassen, um für alle Generationen eine schönes Fest auf die Beine zu stellen", freut sich Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm. "Und die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Die Mischung kommt bei den Besuchern richtig gut an."



Der Betrieb am Kulmbacher Volksfest startet am Freitag, 20. April, um 14 Uhr. Um 18 Uhr wird das erste Fass Bier angestochen. Im Anschluss daran wird gegen 22.15 Uhr ein großes Brillantfeuerwerk den Kulmbacher Abendhimmel erleuchten.



Am Mittwoch (25. April 2018) ist traditionell "Familientag mit Kindernachmittag" mit halben Fahrpreisen sowie tollen Angeboten an allen Geschäften.



Der Festplatz öffnet täglich um 14 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr.



Um für einen reibungslosen Ablauf des Kulmbacher Volkfestes zu sorgen,

gilt es Folgendes zu beachten: Einschließlich der Auf- und Abbauarbeiten steht der Festplatz am Schwedensteg vom 16. April bis einschließlich 2. Mai nur eingeschränkt als Parkfläche zur Verfügung. Die Stadt Kulmbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.