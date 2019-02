Kulmbacher Stadtteil Blaich bekommt einen neuen Spielplatz

Seit Anfang der Woche wird in der Blaich unweit des Pörbitscher Platzes gebaut. Auf einem knapp 1800 Quadratmeter großen Wiesenstück am Flutmuldendamm entsteht ein Spielplatz mit Bolzplatz, Wippe, Schaukelnest, Rutsche und vielem mehr.

Der neue Platz, der im Frühsommer fertig sein soll, ersetzt den bisherigen Spielplatz an der Hugo-Hesse-Straße. Der ist seit einiger Zeit nicht mehr nutzbar, weil noch unklar ist, ob der Boden eventuell mit Schadstoffen belastet ist.

