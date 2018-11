Kulmbacher Songschreiberin überzeugt mit ihrem Debüt-Album

Ihren Lebensunterhalt verdient Agathe Wachter als Sozialpädagogin und ist in dieser Rolle vielen Menschen im Raum Kulmbach Kronach bekannt - als treibende Kraft in der Kulmbacher Beratungsstelle für Arbeitslose. Nebenbei ist die 56-Jährige auch als Sängerin und Gitarristin erfolgreich - in der Coverband "True Colours" und jetzt auch mit ihrem Debütalbum "Haam zu mir", in dem sie 15 eigene Songs veröffentlicht.

Die CD ist das Ergebnis eines Studio-Projekts unter dem Namen "Salix" in Zusammenarbeit mit Norbert Appel von der Ton- und Designschmiede noffHstudio Bayreuth.

Salix - das ist der botanische Name der Weide. Tiefgründig und ein wenig mystisch angehaucht gleicht die Weide den märchenhaften und doch auch in der realen Welt verwurzelten Liedern der Kupferbergerin. Die Wurzel von "Salix" ist Agathe Wachter. Den Stamm des "Studiogewächses" bildet sie zusammen mit Norbert Appel.

Doch was wäre ein Baum ohne seine Krone? Sechs weitere Musiker haben mit Können, Spielfreude und Kreativität Glanzpunkte gesetzt und "Salix" aufblühen lassen: Winfried Ramming (E-Bass), Roland Ramming (Percussion), Gertraud Schina (Cello), Finnegan Drost (Irish Bouzouki), Lemmy Curtain (E-Gitarre) und Jürgen Eichmüller (Akkordeon).

Das Album wird über den Musikverlag Intraton Bayreuth veröffentlicht und vertrieben. Direktverkauf zum Stückpreis von 15 Euro: Weltladen Kulmbach, "Herzstücke" Kulmbach, "Schöss Zeuch" Kronach, Weltladen Bayreuth und online über www.leno-dieband.de

Ein ausführliches Portrait über die Künstlerin lesen Sie hier auf infrankenPLUS.