Kulmbacher Schüler wagten einen Blick in die Welt von morgen

Einen Roboter in Aktion erleben, winzigste Dinge unter dem Elektronenmikroskop betrachten oder mit der VR-Brille Bälle von einem Fließband in Auffangkörbe sortieren - all das kann man im InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der Lastwagen bietet Einblicke in Technik und Ideen für morgen. Am Donnerstag und Freitag parkte der Brummi am Caspar-Vischer-Gymnasium.

Technologien, die begeistern

Nicht nur CVG-Schüler hatte zwei Tage lang die Möglichkeit, sich über Zukunftstechnologien zu informieren. Auch zahlreiche interessierte Besucher nutzten den offenen Nachmittag, um mehr über die Themen "digitale Wirtschaft und Gesellschaft", "nachhaltiges Wirtschaften und Energie", "innovative Arbeitswelt", "gesundes Leben", "intelligente Mobilität", "zivile Sicherheit" oder "Simulation" zu erfahren. "Wir wollen die Besucher über neue Technologien, die in Zukunft vielleicht Auswirkungen auf unser Leben haben, informieren und in den Dialog treten", sagte Dominik Klinkenbuß.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Torben Schindler ist er wissenschaftlicher Projektbegleiter, erklärt Vorgänge, Zusammenhänge, ist offen für Diskussionen. "In Bezug auf Robotik oder Genetik haben viele Menschen Vorbehalte, hier wollen wir aus wissenschaftlicher Sicht aufklären", sagte Klinkenbuß. Dabei wünsche er sich, dass die Besucher Informationen hinterfragen, denn Techniken können bei allem Segen auch Risiken bergen. "Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen."

"Das ist echt cool"

Und dazu hatten die Besucher viele Möglichkeiten. Die zehnjährige Hanna beispielsweise kam am Donnerstag gleich zweimal in den Inno-Truck, einmal vormittags mit ihrer Klasse, dann am Nachmittag mit ihrer Mutter. In der VR-Lounge sortierte sie souverän die Kugeln am Fließband, und am Elektronenmikroskop betrachtete sie das Facettenauge einer Biene. "Das ist echt cool", fand sie.

Die Schüler Lara, Marius und Anna interessierten sich hingegen für das Schaltsystem einer Bustür, wieder andere informierten sich über "Augmented Reality" oder die Möglichkeiten des 3D-Drucks. "Wir bieten am Freitag auch zwei Schülerpraktika an", erklärte Torben Schindler. Die Schüler beschäftigen sich in solchen Kurzpraktika von jeweils 1,5 Stunden mit dem Bau einer organischen Solarzelle oder mit der Rasterelektronenmikroskopie.

In ganz Deutschland unterwegs

Der InnoTruck ist in ganz Deutschland unterwegs und fährt alljährlich 70 bis 80 Standorte an. Finanziert wird er vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. "Wir gastieren aber nicht nur an Schulen, sondern sind auch auf Messen, bei langen Nächten der Wissenschaft, an Hochschulen oder Museen zu finden", sagte Torben Schindler.

Der InnoTruck präsentiere die High-Tech-Strategie der Bundesregierung 2025 und biete die Gelegenheit, Zukunftsthemen auszuprobieren. "Seitens der Schüler gab es starkes Interesse, besonders die VR-Brillen, der Roboter und das Elektronenmikroskop standen hoch im Kurs", sagte Michael Nitschke, Physiklehrer am CVG. Er hat den InnoTruck nach Kulmbach geholt. "Ich wurde im Februar informiert, dass kurzfristig ein Termin frei geworden sei, da habe ich sofort zugeschlagen."