Kulmbacher Reifenstecher auf frischer Tat ertappt

Seit mehreren Monaten hatte ein Reifenstecher die Ermittler der Polizeiinspektion Kulmbach in Atem gehalten. Im gesamten Stadtgebiet waren zahlreiche Fahrzeughalter geschädigt geworden, nachdem der an ihren Fahrzeugen bis zu vier Reifen "plattgemacht" hatte. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten jetzt in der Nacht zum Samstag zwei 33 und 34-jährige Männer auf frischer Tat ertappt werden.

Lockfahrzeug geparkt

Kurz nach Mitternacht schnappte die Falle zu. Ein Lockfahrzeug der Polizei war in der Siedlung abgestellt und durch zivile Kräfte observiert worden. Dort waren im Laufe der Serie bereits mehrfach Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein bereits zuvor ins Visier der Ermittler geratener Tatverdächtiger hielt kurz nach der Geisterstunde mit seinem Auto an. Nachdem er am abgestellten Fahrzeug alle Reifen zerstochen hatte, nahmen ihn die eingesetzten Kräfte noch auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug widerstandslos fest.

Der auf dem Beifahrersitz zurückgebliebene Freund des Haupttäters konnte ebenfalls festgenommen werden. Er hatte während der Tat Schmiere "gesessen". Das Tatwerkzeug und weitere Messer und Werkzeuge konnten die Beamten sicherstellen. Der Hauptbeschuldigte räumte die aktuelle Tat ein und gab als Grund persönliche Motive an.

Der 34-Jährige muss sich jetzt nicht nur wegen mehrerer Sachbeschädigungsdelikte strafrechtlich verantworten. Er wird wohl auch den durch ihn verursachten Schaden von 12 500 Euro begleichen müssen.