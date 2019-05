Kulmbacher Polizei sucht nach flüchtigem Mann

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der sich in der Nacht einer Kontrolle entzogen hat. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht im Stadtgebiet von Kulmbach einen Sprinter gestoppt. Einer der Insassen stieg aus und rannte davon. Die Polizei vermutet, dass Diebesgut im Fahrzeug war - die Ermittlungen dazu laufen.

Einen Mann hat man geschnappt, nach dem zweiten wird noch gefahndet. Zu Nationalität oder besonderen Merkmalen gibt es bisher keine Einzelheiten. Nach dem Flüchtigen wurde in der Nacht sogar mit einem Hubschrauber gesucht, was in Forstlahm und Wickenreuth für viel Aufsehen sorgte.

Wer derzeit verdächtige Wahrnehmungen macht oder einen Anhalter sieht, der sich außergewöhnlich verhält, sollte die nächste Polizeidienststelle verständigen.