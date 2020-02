Strafanzeigen gegen Kulmbacher OB - Schramm: "Habe mich nicht bereichert"

Ist bei zwei Immobiliengeschäften des Kulmbacher Oberbürgermeisters Henry Schramm (CSU) alles mit rechten Dingen zugegangen? Nein, sagt Stadtrat Hans Werther (SPD) - und hat Anzeige erstattet. Ja, sagt der OB selbst. Am Donnerstagvormittag hat er im Rathaus ausführlich Stellung genommen.

Es geht um ein Grundstück an der Albert-Schweitzer-Straße in der Blaich und um ein Wohnhaus in der Jean-Paul-Straße. Beide soll Schramm den Vorwürfen zufolge unter Wert gekauft haben. Das sei falsch, betont er nun. Beide Käufe seien auf der Basis eines Wertgutachtens erfolgt.

Kulmbacher OB wegen Immobiliengeschäften in der Kritik

Im Fall Blaich hatte die Städtebau GmbH ein bebautes und ein unbebautes Grundstück zunächst von einem privaten Eigentümer erworben. Durch den Kauf war, so Schramm, der Bau einer Stützmauer für das Sportgelände der Meußdoeffer-Schule weitaus günstiger gekommen als ursprünglich angenommen. Später habe die Städtebau beide Grundstücke an einen heimischen Handwerker verkauft, der das Haus sanieren wollte. Diese Sanierung sei teurer geworden als ursprünglich beabsichtigt. Der Mann habe dann, so erläuterte Schramm, dann das unbebaute Grundstück ihm zum Kauf angeboten. "Ich wollte einem heimischen Betrieb helfen", so der OB. Das sei nicht verwerflich.