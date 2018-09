Kulmbacher Krimiautor lässt Kommissar Schneider wieder ermitteln

"Der Verlag wollte, dass ich eine Fortsetzung zu 'Die Wiege der Götter' schreibe und damit habe ich auch begonnen. Aber dann war der Bayreuther Verlag pleite", erzählt Andy Schneider. Das angefangene Manuskript legte er dann für drei Jahre erst einmal auf die Seite. Er wusste nicht, was er damit noch anfangen sollte.

Dann aber entschied er sich doch das Werk zu vollenden. Herausgekommen ist der 425 Seiten lange Roman "Die Rache der Kardinäle". Der zweite Fall von Kommissar Schneider und dem Helden des Buches Thor spielt wie der erste Teil in Kulmbach.

Seine Heimat ist ihm wichtig. Dass die Bücher in Kulmbach spielen, war so selbstverständlich. Es fließen natürlich trotzdem Einflüsse aus der ganzen Welt mit ein. In früheren Jahren war er viel unterwegs. "Alles was ich erlebt habe, lasse ich in meine Bücher mit einfließen", erzählt Andy Schneider. Er findet, dass man etwas erlebt haben müsse, um etwas schreiben zu können.

Und erlebt hat Andy Schneider so einiges. Besonders eine lange Leidenszeit hat seine letzten Lebensjahre geprägt. 52 Operationen hat er seit seinem Unfall mit dem Gleitschirm hinter sich. Er hat sich von einer Querschnitzlähmung zurückgekämpft zu einem normalen Leben. "Das Schreiben hat mir dabei sehr geholfen. Ich lege meine ganze Kraft da rein", berichtet Andy Schneider.

In dem Thriller befasst er sich mit der Kirche: "Ich versuche immer Themen zu wählen, die die Gesellschaft aktuell bewegen."

Auf der Plassenburg hat sich eine neue Gemeinschaft gebildet, die daran glaubt, Vorfahren aus der Galaxie zu haben. Anfangs wird die Gruppe belächelt und nicht ernst genommen, doch mit der Zeit kann sie immer mehr Anhänger um sich scharen. Es kommt zu steigenden Kirchenaustritten.

Der Vatikan wird auf die Glaubensgemeinschaft aufmerksam, und ein radikaler Kardinal geht gegen sie vor. Er lässt Priester und Anhänger ermorden und schickt einen strengen Mönchsorden auf die Kulmbacher Plassenburg, um die Bürger zu besinnen.

Thor und Kommissar Schneider ermitteln, um die Morde aufzuklären. Am Ende des Echtzeitthrillers kommt es zum großen Finale auf der Plassenburg. Denn der Kardinal möchte unbedingt an den Heiligen Gral kommen, den Thor im ersten Roman gefunden hat.

Das Thema Kirche beschäftigt Andy Schneider schon sehr lange. Er wünscht sich einen Wandel innerhalb der Kirche. "Mein Buch soll auf die Missstände in der Kirche aufmerksam machen", sagt der 72-Jährige. Durch die Aktualität seiner Themen kann es aber auch passieren, dass sich seine Befürchtungen bewahrheiten. "Im ersten Roman 2013 habe ich das Erstarken der rechten Szene thematisiert. Wie man jetzt sieht, ist es wirklich so gekommen", muss Andy Schneider feststellen.

Seine Familie ist stolz auf ihn. Seine Zwei Töchter und die drei Enkel finden gut, dass er schreibt. Und auch die Fans haben gespannt auf den zweiten Teil gewartet: "Ich habe Zuschriften erhalten, dass sie es gar nicht mehr erwarten können."

Nun können sie den Roman in der Buchhandlung Friedrich in Kulmbach für 14,90 Euro erwerben. Lesungen sind für Ende Oktober geplant. Genaue Termine gibt es dafür allerdings noch nicht.

"Es ist dieses mal ein bisschen schwieriger, weil ich keinen Verlag finden konnte, der das Buch veröffentlichen wollte", erzählt Andy Schneider. Aufhalten kann ihn das aber nicht. "Ich habe so viele Ideen, ich könnte jeden Tag ein neues Buch schreiben.

Der letzte Teil der Triologie ist deshalb auch schon in Planung und das Thema steht auch schon fest. Wieder wird es ein aktuelles Gesellschaftsthema sein: der Islam.