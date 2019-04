Kulmbacher können alles über Knieprobleme erfahren

Am Donnerstag, 9. Mai, findet ab 18.30 Uhr in den Räumen der Mediengruppe Oberfranken ein Vortrag zum Thema "Vom Meniskus zur Arthrose - alles über Knieprobleme" statt. Referent wird Matthias Schürmann, Chefarzt am Sana-Klinikum Hof, sein.

Zum Inhalt des Vortrags: Wie wichtig das Knie für einen festen und sicheren Stand ist, merkt man erst, wenn sich Schmerzen oder Bewegungsstörungen einstellen. Dann stellt sich schnell die Frage nach der Ursache und den Therapiemöglichkeiten.

Professor Schürmann gibt Auskunft über die Hintergründe aller gängigen Knieerkrankungen und erläutert die modernen Möglichkeiten der Vorbeugung und Behandlung - von der Krankengymnastik über Schlüssellochoperationen bis zum Gelenkersatz.

Dem Experten ist es vor allem ein Anliegen, den Zuhörern nahe zu bringen, wie man das Ruder vielleicht noch rechtzeitig herumreißen kann. Schweren Knie-Erkrankungen, wie der Arthrose, gehen oft schon Jahre zuvor relativ einfache Probleme wie Meniskus-Beschwerden oder Knorpelschäden voraus.

"Dabei gibt es eine Menge Dinge, die man für ein gesundes Knie selbst tun kann", betont Professor Schürmann. Dafür müsse man allerdings selbst aktiv werden und sein Leben ändern, anstatt die Lösung nur von Physiotherapeuten oder Ärzten zu erwarten.

Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie.

Wann Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr statt.

Wo Im Verlagsgebäude der Bayerischen Rundschau (Veranstaltungsraum, zweiter Stock), E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach

Wie viel Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.

Wofür Allerdings freuen sich die Organisatoren über eine kleine Zuwendung zugunsten des Spendenvereins der Mediengruppe Oberfranken, "Franken helfen Franken".

Wie Die maximale Teilnehmerzahl im Veranstaltungsraum liegt bei 100 Personen. Eine Anmeldung ist bis 2. Mai möglich unter unter Telefon 09221/949490 (Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr) oder im Internet unter der Adresse www. inFranken.de/abovorteil.