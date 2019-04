Kulmbacher Kinder erfuhren, wieviel Spaß Musik machen kann

Das Quintett "Rekkenze Brass" war mit seinem interaktiven Konzerterlebnis "3Klang" zu Gast in der Grundschule, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. "Wir wollen die Kinder für Musik begeistern und sie motivieren, ein Instrument zu erlernen", sagte Rainer Streit.

Sprache, die man auf der ganzen Welt versteht

Streit und seine Ensemblekollegen Dominik Thoma (Trompete), Benjamin Sebald (Trompete), Sebastian Krügel (Horn) und Elisabeth Nußrainer (Posaune) schafften es, dass die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse rund 70 Minuten zuhörten und aktiv mitmachten. Mit kleinen Spielen, bei denen sowohl das aufmerksame Zuhören wie auch das Rhythmusgefühl geschult wurden, machten sie die Musik für ihre jungen Zuhörer sprichwörtlich begreifbar.

"Musik ist eine Sprache, die man auf der ganzen Welt versteht", erklärte Rainer Streit und spielte auf seiner Tuba eine kleine bedrohliche Melodie. Dass Musik auch traurig, lustig oder frech sein kann, erfuhren die Kinder an diesem Vormittag ebenso wie allerlei Informatives rund um die Instrumente und die Ursprünge der Musik.

"Am Anfang war der Rhythmus", sagte Dominik Thoma. Und los ging es mit "Einer Insel mit zwei Bergen", rhythmisch begleitet von rund 70 Grundschülern. "Wer weiß denn, wie man in ein solches Blasinstrument pusten muss, damit ein Ton heraus kommt?", wollten die Musiker wissen. Der achtjährige Nick konnte es demonstrieren, schließlich spielt er Fanfare in einem Spielmannszug.

Was für ein Spaß

Auf mitgebrachten Kunststoffposaunen durften dann sechs Kinder die Band bei dem Titel "I feel good" begleiten - was für ein Spaß! "Wer will denn von euch gerne ein Blasinstrument lernen?", fragte Rainer Streit gegen Ende des Konzerts in die Runde, und viele Arme schnellten nach oben. "Zugabe", riefen die Kinder nach dem "Kulmbach, Kulmbach"-Lied, und die gab es auch, doch etwas anders, als sie es sich wohl gedacht hatten. "Das Wichtigste für die Musik ist das Gefühl", sagte Dominik Thoma. "Alle machen jetzt die Augen zu, während wir spielen, dann spürt ihr dieses Gefühl!"

Tatsächlich lauschten alle den sanften Tönen. Schulleiterin Daniela Naujoks blieb nur noch, den Kindern zu wünschen, die Freude, die sie jetzt in sich hätten, ganz lange zu bewahren. "Wir merken prinzipiell, dass heutzutage weniger musiziert, weniger in den Familien gesungen wird", sagte Rainer Streit. Die Kinder würden auch viele Lieder gar nicht mehr kennen. "Daher ist es uns ein Anliegen den Kindern zu zeigen, wie man Musik erleben und genießen kann."

Musik sei grundlegend für die Bildung und fördere neben sozialer Kompetenz auch mathematische Vorläuferfähigkeiten. Die "3Klang-Konzerte" werden daher vom Bezirk Oberfranken unterstützt.

Bezirk als Geldgeber

"Der Bezirk fördert es, diese wunderbaren Musiker in die Schulen zu bringen in der Hoffnung, dass viele von euch sich für Musik interessieren und vielleicht selbst ein Instrument erlernen wollen", sagte Landrat und Bezirksrat Klaus Peter Söllner. Wer schon ein Instrument spiele, solle auf die Weiterbildungsmöglichkeiten am Haus Marteau in Lichtenberg und das Oberfränkische Jugendsymphonieorchester aufmerksam gemacht werden.Weitere Informationen über Konzerte und Projekte unter www.rekkenze.de.