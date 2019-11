Kulmbacher in der "Höhle der Löwen"

Da haben wohl viele Kulmbacher gestaunt, die am Dienstagabend auf VOX die Sendung "Die Höhle der Löwen" geschaut haben, bei der Menschen mit Erfindergeist und besonderen Geschäftsideen um die finanzielle Unterstützung eines Investors buhlen.

Die Kulmbacher Waschpads "Waschies" von Carolin Schuberth und Marcella Müller sind mit Hilfe des Hamburger Geschäftsmanns Ralf Dümmel durch die TV-Show ja schon groß rausgekommen, werden millionenfach verkauft. Über die Erfolgsgeschichte war in der Sendung Ende Oktober berichtet worden.

"Taste Hero"

Am vergangenen Dienstag stand nun die Kulmbacher Brauerei im Fokus. Zwar hat die Brauerei keine eigene Innovation präsentiert, aber für eine Innovation geworben, in die auch besagter Ralf Dümmel investiert. Die Kulmbacher Brauerei ist Vermarktungs-Partner von "Taste Hero", einem wiederverwendbaren Flaschenaufsatz, der mit einer speziellen Siebstruktur versehen ist. Beim Eingießen wird dadurch der Kohlensäuregehalt des Getränks etwas reduziert. Diese "einfache" Mechanik funktioniert auch bei Bier, das mit dem "Taste Hero" wie frisch gezapft schmecken soll.

"Ich glaube, ihr habt Gold hier"

Handelsspezialist Ralf Dümmel hatte sich bei der Sendung im September begeistert gezeigt und den Erfindern Jürgen Schade, dessen Tochter Jana und Thorsten Schäfer die Zusammenarbeit angeboten. "Ich glaube, ihr habt Gold hier", sagte Dümmel, der in den vergangenen Wochen mit seinem Unternehmen DS Produkte GmbH auf der Suche nach einem Vertriebspartner war und die Kulmbacher Brauerei kontaktiert hat. Kein Zufall, denn Dümmel war auf Einladung der "Waschies"-Gründerinnen doch bei der Bierwoche zu Gast.Und da saß er mit Brauereivorstand Markus Stodden an einem Tisch.

Besuch im Sudhaus

Ralf Dümmel hat mit den drei Jungunternehmern die Kulmbacher Brauerei besucht. Markus Stodden zeigte den Gästen, wie ein Millionenpublikum in der TV-Sendung zu sehen bekam, bei einer Führung das Sudhaus und die Abfüllanlage. Auch die Anwendung des "Taste Hero" wurde auf einer Flasche Edelherb getestet. Dass das Bier beim Einschenken mit dem Flaschenaufsatz mehr mit Sauerstoff in Kontakt kommt und dadurch etwas an Kohlensäure verliert, stellt Produktmanagerin Birgit Reichardt fest. Ihr Urteil: "Das Bier schmeckt so tatsächlich weicher."

Wie Kulmbacher den Flaschenaufsatz vermarktet? Ab Mitte Januar ist der "Taste Hero" als Zugabe beim Kauf eines Kastens Kulmbacher Edelherb oder Kulmbacher alkoholfrei im Getränkehandel erhältlich.