Kulmbacher Gymnasiasten machten sich auf den Weg zu den Sternen

Auf den Weg zu den Sternen machten sich knapp 180 Musiker und Sänger des Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums am Mittwochabend in der Dr.-Stammberger. Unter dem Motto "Star Wars - möge die Musik mit dir sein" hatten sie zuvor mit ihren Musiklehrern eine Woche auf Burg Wernfels verbracht. Dort probten sie intensiv an Instrument und Stimme.

Probenwoche auf Burg Wernfels

"Es hat an unserer Schule Tradition, mit den Musiklehrern in Klausur zu gehen", sagte Schulleiter Horst Pfadenhauer. Das fördere darüber hinaus auch das Gemeinschaftsgefühl. In diesem Jahr seien so viele Schüler wie nie unterwegs gewesen.Vom daraus resultierenden Konzertabend zeigte sich der Schulleiter begeistert. "Ich bin jedes Mal wieder von der Vielfalt überrascht."

In der Tat warteten die verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichsten Musikstücken auf. Das Orchester unter der Leitung von Barbara Baumann machte mit beschwingten Tönen den Anfang, um dann mit "Salem alahy" in den Orient weiterzureisen.

Besuch im Zoo

Tango war beim Blechbläserensemble unter der Leitung von Hubertus Baumann angesagt, gefolgt vom Unterstufenchor, der mit einem vergnüglichen "Besuch im Zoo" von Hans Sandig aufwartete. Das Vororchester zeigte unter anderem mit dem Song "Arkansas Traveler", was es gelernt hatte, die Bläsergruppe machte sich hingegen auf ins "Jugendlager".

Originell choreographiert überraschte das Vokalensemble mit teils eingängigen, teils eigenwilligen A-cappella-Arrangements. Bevor die Big Band unter der Leitung von Edgar Stübinger im Saal einheizte, ging noch das Klarinettenenxemble an den Start.

Der Schulchor schloss den ersten Konzertteil teils in Stereoqualität ab, indem sich die Sängerinnen und Sänger auch links und rechts des Zuschauerraums postierten.

Die Stufen zum Himmel

Nach der Pause dann die Komposition, die Namensgeber für diesen abwechslungsreichen Konzertabend war. Das Symphonieorchester spielte die Musik des "Star Wars"-Komponisten John Williams in Schwarzlicht getaucht, sodass die Violinbögen wie grün leuchtende Lichtschwerter anmuteten.

Einer der Höhepunkte war sicherlich das folgende Gitarrenensemble, insbesondere das Arrangement des berühmten Songs "Stairway to Heaven" kam beim Publikum hervorragend an.

Die AG Sologesang präsentierte im Anschluss einen Song von Irving Berlin, das Saxofonenxemble sorgte für "Spiritual Contrasts". Den Abschluss des Abends bildeten die Chorstimmen, zunächst ein Männerchor, dann ein Frauenchor und schließlich der Schulchor, der mit "Fly me to the Moon" noch einmal alle Anwesenden auf eine Reise ins Weltall schickte.

Dabei hätten die Akteure gar nicht so weit fliegen müssen, denn viele musikalische Sterne fanden sich hier auf der Erde wieder.