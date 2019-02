Kulmbacher Grüne wollen gesplittete Abwassergebühr

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) bitten die beiden Stadträte der Grünen, Hans-Dieter Herold und Doris Stein, ihren Antrag, in der Februarsitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Darin fordern sie, der Stadtrat möge den Oberbürgermeister, die Werkleitung der Stadtwerke und die Verwaltung beauftragen, eine intensivierte Planung von Grundwasserschutz und Hochwasservorsorge, einschließlich einer groben Zeitplanung zur absehbaren zeitlichen Verwirklichung, vorzulegen und dabei die kurzfristige Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr zu prüfen.

Insbesondere sind nach dem Willen der Grünen dabei folgende Vorgaben und Fragestellungen zu berücksichtigen:

- Absehbare Umsetzung und Zeitplanung der Hochwasserfreilegung des Kohlenbaches und damit die Ermöglichung der restlichen Kanalisation zwischen Amtsgericht und Steinernem Gässchen. Wie wirken sich laufende sowie weitere Baumaßnahmen und Versiegelungen auf den Fremdwasseranfall in diesem Bereich aus?

- Umsetzung der Entwässerung des Festungsberges um ein ungepuffertes Abfließen des Oberflächenwassers in die Innenstadt zu vermeiden. Wie wirken sich angedachte und teilweise geplante Großbauten (Hundsanger, Studentenwohnheime) auf die Problematik der Fremdwasserbeseitigung aus (zum Beispiel Versiegelung von Parkflächen, Entwässerung von Dachflächen)? Wie kann der problematische Fremdwasseranteil in der Kanalisation von Grafendobrach vermieden werden? Welche Planungen sind angedacht? Welche Maßnahmen sind zur Beschleunigung der Überprüfung des gesamten Kanalsystems auf Schäden und deren Behebung in angemessener Zeit zu treffen? Welche "Bürgermeisterkanäle" in den Außenbezirken bedürfen dringend der Sanierung? Welche Ergänzungen bei Bauleitplanung und Bauplanung sind notwendig, um künftige Flächenversiegelungen auf ein Minimum zu begrenzen? Welche Versiegelungsgrade sind festzulegen? Welche Anreize können geschaffen werden, um Versiegelungen rückgängig zu machen und bauliche Maßnahmen zur Rückhaltung von Oberflächenwasser auf privater Seite zu fördern?

Die Stadträte der Grünen betonen: "Die Tendenz bei der Abwassergebührengestaltung in Deutschland geht eindeutig in Richtung gesplittete Abwassergebühr. Laut der Rechtsprechung kann nur dann von einer gesplitteten Abwassergebühr abgesehen werden, wenn der Kostenanteil der Niederschlagswasserbeseitigung der gesamten Entwässerungseinrichtung nicht mehr als zwölf Prozent beträgt. Die Kommune hat die Beweislast, dass diese zwölf Prozent nicht überschritten werden. Die Verwaltung und die Stadtwerke mögen nachvollziehbare und gerichtsbelastbare Berechnungen vorlegen, dass in Kulmbach der Kostenanteil der Niederschlagswasserbeseitigung zwölf Prozent nicht übersteigt."

Die Grünen fordern weiter, dass außerdem geprüft und nachgewiesen werden möge, dass die Kosten der Entwässerung von Straßen und Plätzen, die ohnehin von der Stadt zu tragen sind, realistisch und bürgerfreundlich berechnet sind.

Die beiden Stadträte abschließend: "Sollte der Kostenanteil von zwölf Prozent nicht belastbar und zukunftsträchtig eingehalten werden können, sind die erforderlichen Vorbereitungen für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zeitnah zu treffen und die Einführung umgesetzt werden. Die Begründung ergibt sich weitgehend aus dem Antrag. Außerdem wird auf die Berichte des Gewässerschutzbeauftragten zum Stand des Generalentwässerungsplanes verwiesen."

Hintergrund

Unterschied Wo die gesplittete Abwassergebühr nicht eingeführt ist, wird nur das häusliche Schmutzwasser berücksichtigt und über die Menge des bezogenen Trinkwassers abgerechnet. Kritiker rechnen vor, dass dadurch große Firmen oder Verbrauchermärkte mit einem hohen Anteil an versiegelten Flächen bei geringem Trinkwasserbedarf bei der Berechnung bevorteilt würden. Beim Splitting der Gebühr wird die Einleitung von Niederschlagswasser einbezogen. Abgerechnet wird hier über die auf dem Grundstück vorhandenen versiegelten Flächen, die tatsächlich an den Kanal angeschlossen sind. Kritiker sehen hier wiederum hohe Erfassungs- und Kontrollkosten als Gegenargument.

Urteil Bereits am 31. März 2003 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein entsprechendes Urteil gefällt. Eine Ausnahme vom Splitting ist danach Gemeinden nur dann möglich, wenn die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung weniger als zwölf Prozent der Gesamtkosten der gesamten Grundstücksentwässerung betragen. Um eine Änderung zu erreichen, müssten allerdings Gebührenzahler in den jeweiligen Gemeinden Widerspruch gegen den Abwasserbescheid einlegen - dann muss die Kommune auch ihre Berechnung offenlegen.

Geschichte Die Grünen in Kulmbach fordern die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr seit 2005. Seinerzeit hatte der damalige Stadtrat Volker Wack das Thema in die Diskussion eingebracht. Auch in den Folgejahren wurde darüber gesprochen - zuletzt hatte der aus Mainleus stammende Grünen-Kreisrat Jürgen Öhrlein 2008 über die gesplittete Abwassergebühr informiert. Der Kulmbacher Stadtrat hatte bereits im März 2007 eine Änderung abgelehnt, weil zu hohe Kosten durch die Einführung befürchtet wurden und der Anteil mit 10,76 unter den besagten zwölf Prozent liegt.

Verbreitung Im Landkreis Kulmbach haben inzwischen Himmelkron, Mainleus, Marktleugast, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Thurnau und Trebgast die gesplittete Abwassergebühr eingeführt - der Gemeinderat Ködnitz lehnte die Einführung Ende 2015 ab. Nach der gesplitteten Abwassergebühr wird in der Region u.a. auch in Bayreuth, Burgkunstadt und Küps abgerechnet.