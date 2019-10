Kulmbacher Geschwister helfen Kindern in Nepal

Mit zwei Seesäcken Hilfsgütern im Gepäck machten sich die Geschwister Phillip und Christina Schulte im August auf den Weg nach Nepal. "Wir hatten gar keine richtigen Vorstellungen. Wir wussten, dass Nepal sehr bergig und arm ist, aber was uns tatsächlich erwartete, konnten wir uns nicht ausmalen, wir waren ganz unvoreingenommen", erzählt Phillip Schulte nach der Rückkehr.

Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger studiert er Medizin im ersten Semester, seine Schwester macht aktuell den Master in Psychologie. Zwei Wochen verbrachten die beiden durch Vermittlung des Vereins Nepalhilfe Kulmbach in dem Land in Südasien, eine Woche davon an der Schule in Malekhu und eine Woche im Siddhi Memorial Hospital in Kathmandu.

Herzliche Begrüßung

"Als wir nach einer abenteuerlichen Fahrt in Malekhu ankamen, wurden wir von allen Schülern und Lehrern herzlich mit Blumenkränzen begrüßt", erinnert sich der Medizinstudent. An der Schule führten Phillip und Christina Schulte verschiedene Projekte zum Thema Gesundheit durch. Sie zeigten, wie man richtig Hände wäscht und Zähne putzt, "man merkte auch, dass die Kinder schon einiges gelernt hatten". Die Verständigung erfolgte in englischer Sprache, das lernen die Kinder in Nepal ab der ersten Klasse.

"Das zweite Thema war die Umwelt, da ist zwar schon einiges an Bewusstsein vorhanden, aber es fehlt an der Infrastruktur", erklärt Phillip Schulte. Sie hätten versucht, das Bewusstsein weiter zu schärfen, und organisierten mit den Schülern eine Müllsammelaktion. Phillip Schulte ist gespannt, ob das Früchte tragen wird. Die Kinder seien jedenfalls sehr wissbegierig und bei der Aktion mit Eifer dabei gewesen.

Was die beiden Studenten aus Kulmbach an den Nepalesen besonders beeindruckte, war der Familienzusammenhalt. "Das haben wir auch im Krankenhaus von Kathmandu bemerkt, da kam niemand ins Krankenhaus, ohne dass ihn die ganze Familie begleitete." Die beiden Kulmbacher haben viel beobachtet und gelernt und dort mit angepackt, wo es ging. Sie durchliefen die Abteilungen Notaufnahme, OP, Kreißsaal, Intensivversorgung und die normale Station, auch gibt es am Siddhi Memorial Hospital eine Forschungsstation für psychische Erkrankungen.

Gute Basisversorgung

"Im Vergleich zu den Krankenhäusern in Deutschland werden mehr Akutfälle behandelt, aber in der medizinischen Behandlung im Allgemeinen gibt es erstaunlich wenig Unterschiede in der Basisversorgung", sagt Phillip Schulte. Die Hygiene sei allerdings anders, da seien oft die Mittel nicht vorhanden, auch seien Privatsphäre und Datenschutz kein Thema. "Die Menschen haben ein anderes Krankheitserleben, sie sind dem Krankenhaus gegenüber dankbarer, die Patienten verlassen sich auf das Urteil der Ärzte."

Und die seien wie die Pfleger auch in einem nepalesischen Krankenhaus stark gefordert. "Die Behandlungsfrequenz ist enorm", erklärt der junge Helfer aus Deutschland, "alle zwei Minuten steht in der pädiatrischen Ambulanz ein neuer Patient vor dem Arzt." Für seinen beruflichen Weg hat Phillip Schulte gelernt, besser mit Extremsituationen umzugehen und über Sprachbarrieren hinweg zu arbeiten. Den eigenen Horizont zu erweitern und die Medizin aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, hat ihn sehr bereichert. "Persönlich bin ich nach den zwei Wochen Hilfseinsatz dankbar für die kleinen Dinge, ich bin mir bewusst, wie reich ich vom Leben beschenkt wurde. Die Lebensfreude der Menschen in Nepal, die sie trotz bitterer Armut zeigen, hat mich nachhaltig beeindruckt", so der 23-Jährige.

"Wenn Reisen einen Sinn hat"

Er und seine 22-jährige Schwester stammen aus einer Lehrerfamilie und sind die Ersten, die einen medizinischen Beruf ergriffen haben. "Soziales Engagement war schon in unserer Erziehung ein Thema, und wir wollten immer mehr von der Welt sehen und uns einbringen", sagt Phillip Schulte. Für ihn steht fest, dass er auch in Zukunft Hilfsdienste im Ausland leisten will, zum Beispiel mit "Ärzte ohne Grenzen". "Es ist schön, wenn das Reisen auch einen Sinn hat, man lernt ein Land erst dann richtig kennen, wenn man einen Austausch mit der Bevölkerung hat."

Die Arbeit der Nepalhilfe Kulmbach bezeichnet er als vorbildlich. "Mit wenig Einsatz von uns kann man in Nepal viel erreichen, und bei der Nepalhilfe Kulmbach kann man sicher sein, dass jeder Cent zu 100 Prozent vor Ort ankommt und das dortige Leben positiv beeinflusst."