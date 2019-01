Kulmbacher Freie Wähler laden zum Neujahrsempfang

Die Freien Wähler laden am Sonntag, 20. Januar, zum Neujahrsempfang im Kauernburger Schlössla in Kulmbach ein. Beginn ist um 17 Uhr, ab 16.30 Uhr ist der Zutritt möglich. In gemeinschaftlicher Runde soll ein Blick auf die vielfältigen politischen Herausforderungen des kommenden Jahres auf landespolitischer sowie auf regionaler Ebene geworfen werden. Als Gastredner wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger zu aktuellen landespolitischen Themen Stellung nehmen. Ebenfalls zugegen sein wird der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber.

Die Teilnahme am Empfang ist öffentlich und kostenlos. Interessierte werden allerdings gebeten, sich vorab telefonisch unter 09221 755 80 oder per E-Mail an rainer.ludwig@fw-landtag.de anzumelden.