Kulmbacher Fitness-Begeisterte standen Schlange

Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr. Vor dem KA2 in Kulmbach stehen die Fitnessfans Schlage. Die Sportbegeisterten, die wegen der Corona-Pandemie so lange aussetzen mussten, kommen gleich im Trainingsoutfit oder ziehen sich in ihren Autos um. Sie können es kaum erwarten, endlich wieder an den Geräten zu trainieren.

Umkleidekabinen bleiben geschlossen

Die Umkleidekabinen in den Studios müssen noch geschlossen bleiben. Doch das ist kein Grund, um weiter zu Hause zu bleiben. Niemand stört sich im KA2 an den Hygieneregeln. "Es wird höchste Zeit, um den Bewegungsapparat wieder in Gang zu bringen. Man rostet richtig ein", klagt Roland Sesselmann (69). "Ich muss was für mein Kreuz tun", sagt er und setzt sich aufs Rudergerät.

"Man merkt die acht Wochen Pause", meint Sesselmann. Dreimal die Woche trainierte er vor der Krise - und das will er so beibehalten.

"Meine Hose geht nicht mehr zu. Ich habe eine Bauchrolle angesetzt", sagt Monika Vogel. Sie ist zwar wegen einer Verletzung noch gehandicapt, doch Ausdauertraining kann sie schon wieder machen. "Man braucht zum Training ein bisschen mehr Zeit, weil man alles sehr gründlich desinfizieren muss. Aber das macht nichts", so Vogel. Zumba, Gerätetraining, Ausdauer, Cardio, Fettbrennung - gleich am ersten Tag gönnt sie sich das ganze Programm ohne Angst vor Muskelkater.

"Die Muskeln sind dahin"

"Die Muskeln sind dahin", klagt auch Michael Wagner (67), der im Zirkel schwitzt. Auch er zeigt sich festentschlossen, alles wieder aufzuholen. Ebenso wie Anna Deerberg (26): "Ich will Muskeln und Kraft aufbauen."

KA2-Besitzer Klaus Knorr hat die Auszeit genutzt, um einige Sanierungsmaßnahmen zu erledigen. Auf einem früheren Badminton-Platz ist ein Trainingszirkel entstanden. "Wir haben einige Geräte gesperrt, um auch wirklich sicherzustellen, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Wir haben einen neuen Kursraum eingerichtet und wir haben auch keine Beiträge eingezogen", sagt Klaus Knorr. Insgesamt arbeiten im KA2 in seinem Studio zwölf Trainer und Instruktoren. Teils musste der Betreiber sie in Kurzarbeit schicken, die Aushilfen konnten ebenfalls nicht arbeiten. Doch jetzt herrscht regelrechte Aufbruchstimmung.

Zweites Quartal weggebrochen

Auch im fit'n'fun hat sich einiges getan: Das Studio wurde saniert, ein Hygienekonzept ausgearbeitet, erklärt Stefan Schmidt. "Naja, es kommen jetzt die Stammkunden und die, die keine Angst haben. Das zweite Quartal ist uns weggebrochen, normal hatten wir immer neue Kunden, die schnell vorm Sommer noch was machen wollten", so Schmidt.

Nicht alle Trainierenden sind von den Hygieneregeln begeistert. "Jetzt muss ich mich hier umziehen, kann nicht duschen und muss verschwitzt wieder zurück zur Arbeit", klagt ein Fitnessbegeisterter, der lieber anonym bleiben möchte. "Den Leuten geht jetzt schon langsam die Geduld aus", weiß auch Stefan Schmidt.

Weg mit dem Corona-Speck

"Wir haben uns vorher informiert. Wir trainieren immer montags. Und das machen wir auch weiter", sagen Karl (63) und Regine Moser (60). "Ich habe fünf Kilo zugenommen. Ich muss jetzt ein Jahr trainieren, um den Corona-Speck wieder wegzubekommen", macht sich Karl Moser nichts vor.

Richtig zur Sache geht es im Cross Fit beim Training in der Box. Zuletzt hatte der Trainer seine Sportler mit Videos versorgt. Die Kettleballs bekamen sie mit nach Hause, um die Krise fit zu überstehen. Seit den ersten Lockerungen im Mai kann im Freien wieder trainiert werden. "Wir hatten Superwetter und haben die Geräte einfach rausgezogen", sagt Ralf Müller.

Mirela Schäfer (39) geht seit November zum Training in die Box. "Das ist heuteso , als ob man neu anfängt", sagt sie und hebt die der Kettleballs. Doch Ralf Müller motiviert sie. "Ich will fit bleiben und Stress abbauen. Es macht Spaß, auch wenn es anstrengend ist", sagt Mirela Schäfer und hält durch.

Schon zaubert Müller ein paar Übungen für die Körpermitte aus dem Hut: "Hollow hold" und "Arch Hold" nennt er sie.

"Es muss brennen"

Die Übungen sehen einfach aus. Von wegen: Man muss die Arme nach hinten wegstrecken und die Körperspannung halten. Acht Einheiten sind das Ziel - und so mancher Körper wackelt. "Schneller atmen, nicht langsamer. Es muss brennen", sagt Müller. "Das Gute beim Cross Fit ist, dass man nicht nur mit Maschinen trainiert, sondern dass man ganz normale Körperabläufe hat. Das ist besser, vielleicht auch schwieriger", ist Kai Hecker (37) wieder richtig heiß, alles zu geben.

Um den Ansturm zu meistern, bietet das Cross Fit jetzt mehr Kurse in verkleinerten Gruppen an. Die derzeit 129 Mitglieder müssen sich für die insgesamt 18 Kurse vorher online anmelden.