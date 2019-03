Kulmbacher Feuerwehr rettet Mann mit Drehleiter aus den Flammen

Sogar eine Drehleiter war im Einsatz. Schnell hatte sich in der Blaich herumgesprochen, dass "etwas Schlimmes" passiert sein musste. Im zweiten Obergeschoss eines leer stehenden Wohnblocks in der Michel-Weiß-Straße loderten die Flammen.

"Mit Pyrotechnik simuliert"

"Der Brand ist mit Pyrotechnik simuliert", erklärte Stadtbrandmeister Michael Weich. "Wir wollten möglichst realistische Bedingungen."

Um 19.10 Uhr setzte Weich den Alarm ab. Schon um 19.17 Uhr trafen die ersten Feuerwehrfahrzeuge am Brandort ein. In sieben Autos rückten die Aktiven an, auch aus Mangersreuth war Untersützung angefordert worden.

Angenommen wurde, dass ein Brandstifter im Keller Feuer legen wollte. Er wurde jedoch gestört und flüchtete. Die meisten Bewohner konnten sich noch rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Nur ein Mann im Obergeschoss schaffte es nicht mehr. Er war in seiner Wohnung gefangen. Der Zugang durch das Treppenhaus war nicht mehr möglich, denn der Brand hatte sich schnell ausgebreitet.

"Alles hat gut geklappt"

Atemschutzgeräteträger kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte bauten drei Leitungen auf, um schnell Herr der Lage zu werden. Unterdessen versuchte die Wehr, den Mann mit der Drehleiter zu befreien.

"Wir waren sehr schnell, alles hat gut geklappt", zeigte sich Stadtbrandmeister Michael Weich zufrieden mit dem Ablauf der geheimen Übung.