Kulmbacher Familien-Kochduell: Wer gewinnt die Küchenschlacht?

An die Töpfe, fertig, los! Am Sonntagnachmittag ist es soweit: 16 Hobbyköche und eine Schar hungriger Gäste wollen es wissen: Wer holt sich in diesem Jahr die Kochkrone? In der Koch- und Backschule im Mönchshof treten beim 4. Familien-Kochduell der Akademie für Ernährung, des Museumspädagogischen Zentrums im Mönchshof und der Bayerischen Rundschau vier Teams zur kulinarischen Küchenschlacht an.

Vier Köche, mindestens zwei Generationen - das war die Vorgabe bei der Ausschreibung des Wettbewerbs. Warum? Gemeinsam zu essen, ist ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens, der leider oft Zeitdruck oder Bequemlichkeit zum Opfer fällt. Die Veranstalter möchten mit dem Kochduell zeigen, dass sich aus simplen Zutaten mit ein wenig Kreativität etwas Tolles zaubern lässt und dass Kochen Spaß macht - gerade dann, wenn auch Kinder und Jugendliche mitmachen.

Vier Kandidaten, die am Sonntag um 15 Uhr an den Start gehen, verbindet die Leidenschaft für gutes Essen und Spaß am Experimentieren in der Küche. Beides brauchen sie für die Herausforderung, die auf sie wartet. Welche Zutaten sie bekommen und was sie daraus kochen werden, wissen die Kandidaten nämlich noch nicht.

Die Veranstalter präsentieren jedem Team einen identischen Warenkorb. Aus den Zutaten soll jeweils ein Drei-Gänge-Menü gekocht werden - für die Jury und für Rundschau-Leser, die die Einladung zum Essen im Vorfeld bei einer Verlosung gewonnen haben.

Gemüse, Kräuter und Früchte der Saison aus weitgehend regionalem Anbau erwarten die Teilnehmer, dazu eine Reihe von Basis-Lebensmitteln und eine "exotische Überraschung".

Im vergangenen Jahr hat sich die Familie Meile-Hermann den Sieg erkocht, kann aber wegen Terminüberschneidungen nicht als Titelverteidiger ins Rennen gehen. Das gibt nun vier neuen Teams die Chance, sich in unserer Küchenschlacht zu beweisen.

Die Kulmbacher Familie Müller freut sich schon auf diese Herausforderung: Anna-Katharina (28) und ihr Mann Klaus-Alexander Müller (42) kochen gerne mit frischen Zutaten. Töchterchen Lilia-Katharina ist zwar erst sieben Jahre alt, doch auch sie wird mitkochen und kennt sich schon sehr gut mit Lebensmitteln aus: "Ich esse am liebsten Artischocken."



"Keine Angst vor nichts"

Komplettiert wird das Team von Anja Gimpel-Henning (57), die mit den Müllers beim Kiwanis-Club aktiv ist. Was sind die Stärken der Müllers in der Küche? "Keine Angst vor nichts", lacht Team-Kapitänin Anna-Katharina. Ein Korb voll frisches Gemüse - "das ist genau mein Ding".

Gute Voraussetzungen für Erfolg im Wettbewerb, aber auch die anderen Teilnehmer sind hoch motiviert und möchten die Koch-Krone erobern: Katalin Hahn (39) und ihre Tochter Vivien Friedrich (10) aus Kupferberg treten gemeinsam mit Freundin Martina Rödel und deren Tochter Ronja (13) an.



Improvisieren macht Spaß

Ihr Vorteil: Flexibilität! "Wir schauen mal, welche Zutaten wir bekommen, und dann fällt uns auf jeden Fall was ein", sagt Martina Rödel. Fertigprodukte meiden beide Mütter, statt dessen kommen häufig frische Produkte auf den Tisch. "Nach Kochbuch koche ich höchstens, wenn wir Gäste haben. Sonst gibt's meistens Freestyle", erzählt Katalin Hahn. Da die Teams den Warenkorb nicht kennen, ist Erfahrung auf diesem Gebiet auf jeden Fall von Vorteil im Wettbewerb.



Kreativität im Blut

Für Herausforderungen, die Spaß machen und gute Unterhaltung garantieren, lassen sich die Akteure des Kulmbacher "Schauhaufens" gerne begeistern. Die Schauspiel-Familie freut sich schon auf den Nachmittag in der Mupäz-Küche. Kreativität liegt Birgit Baumann (55), Frank Schott (52), Stefan Röhrich (18) und Vanessa Schramm (25) im Blut, und im Improvisieren macht ihnen so schnell keiner etwas vor. "Wir essen gerne, und deshalb kochen wir auch gerne", sagt Frank Schott, der gerne auch spontan Neues ausprobiert.



Gemeinsam stark

Als Familie sehen sich auch die sportbegeisterten Freunde, die regelmäßig im "Fit'n'Fun" trainieren. Heike Witzgall (52), Kerstin Weber (49), Antonia Bärtl (30) und Luciano Cristobal Gaßmann-Ferrada (22) lassen nicht nur beim Training die Muskeln spielen, sondern haben auch gemeinsam daran gearbeitet, ihre Ernährung zu optimieren. Gesundes Essen, das gut schmeckt - so wollen sie kochen. Die Vier glauben an ihren Erfolg, "denn wir sind ein gutes Team und schaffen gemeinsam alles, was wir uns vornehmen", sagt Luciano, die Motivationsmaschine der Truppe: "Wir brennen immer - egal, welche Aufgabe ansteht".

Alle Teams sind nun gespannt auf ihre Warenkörbe. Ganz auf sich allein gestellt sind sie im Wettbewerb nicht: Koch Marcus Schulz wird alle Teams bei der Umsetzung ihrer Ideen mit Profi-Tipps unterstützen. "Ich bin schon sehr neugierig, was unsere Kandidaten auf die Teller bringen", sagt Schulz: "In den vorherigen Runden haben mich die Teams total begeistert. Die haben alle auf einem sehr hohen Niveau gekocht."