Kulmbacher Fahrschüler: Freie Fahrt zum Führerschein

Eva Tsompanis ist 17 Jahre alt. Sie hat die Theoriestunden in der Fahrschule schon absolviert, auch alle Pflichtfahrten hat sie schon hinter sich. Doch vor der Prüfung kam die Corona-Zwangspause. "Ich habe im September mit den Fahrstunden angefangen, dann musste ich Pause machen. Das war schon ärgerlich." Sie ist überzeugt, dass sie den Führerschein längst in der Tasche hätte, wenn ihr die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Sieben Wochen lang keine Übungsstunden für Eva. Alle Fahrschulenblieben geschlossen.

Doch seit dem 11. Mai ist Fahrschulbetrieb wieder möglich: unter strengen Sicherheitsauflagen. Wie sehen diese aus?

Theorieunterricht darf nur noch mit reduzierter Gruppengröße durchgeführt werden. Die Teilnehmer müssen in den Schulungsräumen den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. "Für uns bedeutet das, dass wir an unserem Standort in Stadtsteinach nur noch sechs Personen, in Neuenmarkt ebenfalls sechs Personen und in Kulmbach neun Personen gleichzeitig beschulen dürfen", erklärt Sabine Grampp von den Fahrschulen Lang und Lang GmbH und stöhnt. Denn durch die Zwangspause ist der Ansturm der Fahrschüler jetzt besonders groß. "Wir haben die Situation wie bei einer Neueröffnung.

"Die Fahrschüler stürmen uns"

Die Fahrschüler stürmen uns. Wir könnten rund um die Uhr arbeiten", sagt Grampp, ist aber gleichzeitig froh. Denn im Vergleich zu anderen Branchen ist der Umsatz nicht weg, sondern einfach nur zeitlich verschoben.

Bei der Fahrschule Zboron in der Fischergasse wurde der Schulungsraum ausgeräumt, so dass mehr Platz ist. Michael Zboron hat nur ein Auto - er schult ausschließlich selbst. "Das war in der Coronakrise natürlich gut. Ich hätte schon Fahrlehrer eingestellt, aber es gibt keine. So musste ich auch niemanden in Kurzarbeit schicken, und meine Nebenkosten blieben gering", sagt Zboron.

Umfassendes Hygienekonzept

"Wir haben in der Zeit die energetische Sanierung der Gebäude des Verkehrsinstituts vorangetrieben, haben Fortschritte bei der Digitalisierung gemacht und haben unser Schulungscenter umstrukturiert", erläutert Michael Möschel vom Verkehrsinstitut Kulmbach. Im Erdgeschoss wurde eine Anmeldung mit Spuckschutz eingerichtet, Büroräume wurden von den Schulungsräumen abgegrenzt. "Da wir mehrere Schulungsräume haben, haben wir ein richtiges Hygienekonzept erstellt. Jeder zweite Tisch ist demontiert. Wir haben die Kurse geteilt, und wir vermeiden Begegnungen", so Möschel. Deshalb findet jetzt ein Vormittags- und ein Langschläferkurs statt (am Nachmittag). Insgesamt hat das Verkehrsinstitut elf Fahrlehrer beschäftigt, fährt mit fünf Autos. "Wir haben 450 Schüler - das sind nur die, die den normalen Führerschein machen", sagt Möschel.

"Wir mussten über hundert Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und die Kosten liefen ja trotzdem weiter. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr 600 000 bis 900 000 Euro verbrannt haben, also Verlust machen", sagt Möschel.

Die Fahrschulen in Stadt und Landkreis konnten Soforthilfe beantragen und haben diese auch schnell bekommen. Trotzdem federt die Soforthilfe nur das Schlimmste. Alle sind froh, dass es weitergeht.

Nach jeder Fahrstunde eine Pause

"Es ist natürlich schon so, dass die Sicherheitsauflagen hoch sind. Aber wir erfüllen sie gerne. Und das Gute an unserer Branche ist, dass all diejenigen, die im März und April den Führerschein nicht machen konnten, ihn jetzt trotzdem machen. Das ist anders als in der Gastronomie. Wir wollen nicht jammern", sagt Michael Zboron. Die Fahrlehrer planen nach jeder Übungsstunde eine Pause ein, so dass sich die Schüler nicht begegnen und eine Durchlüftung und Desinfektion des Autos möglich ist.

Und wie sieht es mit dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz während der Übungsstunden aus? "Das ist überhaupt kein Problem - auch für mich, als Brillenträger nicht", sagt Timo Weidermann (17). Der MGF-Schüler hat vor Corona seine Theoriestunden absolviert und erst jetzt mit dem praktischen Teil angefangen. Er kennt es nicht anders, als mit Mundschutz zu fahren. "Ich bin Brillenträger. Aber das ist okay für mich", sagt Timo Weidermann.

Sein Tipp, damit die Brille nicht beschlägt: Die Maske unter die Brille schieben und dafür sorgen, dass die Maske eng anliegt. "Ich hätte den Führerschein zwar gerne schon ein bisschen früher gemacht, aber das ist jetzt egal. Und weil ich ja in der elften Klasse bin und immer im Wechsel Schule habe, habe ich gerade auch ein bisschen mehr Zeit", sagt Timo. Da 17-Jährige in Gumpersdorf lebt, ist für ihn Mobilität wichtig.