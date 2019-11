Kulmbacher Eisbahn eröffnet am Freitag

Im vergangenen Jahr wurden die Eisfläche, die Bande, die Spielerbänke und die Sicherheitsverglasung für 1,2 Millionen Euro komplett erneuert. Am 3. und 4. Dezember 2018 war die neue Anlage in Betrieb genommen worden.

"Kulmbach war und ist eine Stadt des Sports. Diese Eigenschaft wollen wir erhalten und stetig weiterentwickeln. Mit der neuen Technik können wir eine Eisbahnfläche in hervorragendem Zustand präsentieren. Damit die technische Rundumerneuerung abgeschlossen werden konnte, wurde unmittelbar nach der Freibadsaison damit begonnen, die Kälteanlagentechnik um ein neues Maschinenhaus zu erweitern und die Rohrbündelwärmetauscher, Hochdruckschwimmer und die Gaswarnanlage auf den aktuellsten technischen Stand zu bringen", erklärt Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU). " Diese Umbau- und Erneuerungsarbeiten wurden in einem straffen Terminplan am 9. September begonnen und dauerten bis zur vergangenen Woche. Anschließend wurde das Eis aufgebaut, sodass am Freitag auf einer unberührten Eisfläche in die neue Saison gestartet werden kann."

Die öffentlichen Eislaufzeiten sehen wie folgt aus:

Montag: 14 bis 17.30 Uhr

Dienstag: 14 bis 17.30 Uhr

Mittwoch: 14 bis 19.30 Uhr

Donnerstag: 14 bis 17.30 Uhr

Freitag: 14 bis 21.30 Uhr

Samstag: 14 bis 19.30 Uhr

Sonntag: 10 bis 19.30 Uhr

In den Ferien öffnet die Eisbahn von Montag bis Freitag jeweils um 10 Uhr.

Auch die beliebten Radio-Galaxy-Eisdiscos werden in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Kulmbach-Kronach wieder angeboten. Im Jahr 2020 werden sie am 3., 31. Januar und am 29. Februar stattfinden. Auch für 2019 ist eine Eisdisco in Planung, deren Termin aber noch nicht feststeht.