Kulmbacher Bierwoche: Nackter Mann kühlt sich in Brunnen ab - Polizei schreitet ein

Polizei erwischt nackten Mann in Kulmbach: Die heißen Temperaturen beim Start der Kulmbacher Bierwoche am Samstag (27.07.2019) sind offenbar vier Männern zu Kopf gestiegen. Am Nachmittag stiegen die Burschen im Alter zwischen 27 und 29 Jahren in den Brunnen hinter der Volksbank. Das berichtet die Polizei.

Polizei belehrt Männer auf Kulmbacher Bierwoche und verteilt Platzverweise

Drei von ihnen trugen dabei immerhin noch ihre Unterhosen, dem vierten war das offenbar auch zu heiß: Völlig nackt erfrischte sich der Mann im Wasser.

Die Polizei schritt ein. Alle vier bekamen einen Platzverweis und mussten nach "ernsten Belehrungen" den Heimweg antreten.

