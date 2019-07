Kulmbacher Bierwoche: Die Maß kostet 8,70 Euro

Die Kulmbacher Bierwoche (27. Juli bis 4.August) wirft ihre Schatten voraus. Schon vier Wochen vor dem Anstich wurde mit dem Aufbau des Stadels begonnen. Unter dem Zeltdach kann bereits am kommenden Wochenende beim Altstadtfest gefeiert werden. Tische und Biermarken kann man bei der Brauerei schon reservieren beziehungsweise bestellen. Die Maß wird 2019 übrigens teurer. 8,70 Euro kostet der Liter Bier, 30 Cent mehr als im Vorjahr. Von Oktoberfestpreisen ist man in Kulmbach damit aber noch weit entfernt. In München wurde die 10-Euro-Grenze längst gerissen. Zwischen 10,80 und 11,80 Euro werden dort 2019 verlangt.