Kulmbacher Bierwoche: Ab Montag kann man Tische reservieren

Wenn die Bands abends im Stadel aufspielen und die Stimmung am Kochen ist, will jeder gerne mitten im Geschehen sein. Deswegen sind die Plätze im Stadel heiß begehrt. Wer sich einen Tisch mit Komfort sichern möchte, der kann ab dem kommenden Montag, 10 Uhr, Reservierungen vornehmen. Wie bei der Premiere im neuen Zelt 2018 können auch in diesem Jahr an allen Tagen der Bierwoche Tische in den vier Ausschankbereichen reserviert werden. An den rustikalen Eichentischen wird man vom Brauerei-Team betreut. Die Plätze stehen den Gästen ab 16 Uhr zur Verfügung und werden bis 18 Uhr freigehalten. Wer Tische reservieren will, kann ab dem 8. Apri l das Reservierungsformular auf der Kulmbacher Bierwochen-Homepage www.kulmbacher-bierwoche.de auszufüllen. Reservierungen sind ab 10 Uhr möglich. Die Gebühr für einen 10-Personen-Tisch beträgt 50 Euro. An den beiden Sonntagen sind jeweils 30 Euro pro Tisch fällig. Neben den Tischen können ab dem 8. April auch Bier- und Essensmarken vorbestellt werden. Der Verkauf der Biermarken startet ab dem 1. Juli.