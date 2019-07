Kulmbacher Bierwoche 2019: Bierpreis, Öffnungszeiten, Programm - Infos zum Bierfest

Mit der Kulmbacher Bierwoche startet am letzten Juli-Samstag eines der beliebtesten Bierfeste in Nordbayern. Die Stadt Kulmbach rechnet mit insgesamt 120.000 Besuchern an den neun Festtagen.

Wann findet die Kulmbacher Bierwoche 2019 statt?

Die Bierwoche 2019 wird am Samstag, 27. Juli, eröffnet und geht bis Sonntag, 4. August.

Kulmbacher Bierwoche 2019: Die Öffnungszeiten des Bierstadels

Samstag, 27.07.2019: 09.00 – 00:30 Uhr

Sonntag, 28.07.2019: 10:00 – 23:30 Uhr

Montag, 29.07.2019: 11.30 – 23:30 Uhr

Dienstag, 30.07.2019: 11:30 – 23:30 Uhr

Mittwoch, 31.07.2019: 11:30 – 00:00 Uhr

Donnerstag, 01.08.2019: 11:30 – 00:00 Uhr

Freitag, 02.08.2019: 11:30 – 00:30 Uhr

Samstag, 03.08.2019: 10:00 – 00:30 Uhr

10:00 – 00:30 Uhr Sonntag, 04.08.2019: 09:00 – 23:00 Uhr

Welche Band spielt wann und an welchem Tag: das Musikprogramm

Samstag, 27.07.2019: Stadtkapelle Kulmbach (11 bis 14 Uhr) und die Fetzentaler (15 bis 0 Uhr)

Sonntag, 28.07.2019: Pressack-Combo (12 bis 17 Uhr) und Münchner Zweitracht (18.30 bis 23 Uhr)

Montag, 29.07.2019: Musikverein Thurnau (12.30 bis 18.30 Uhr) und Stoapfälzer Spitzbuam (19.30 bis 23 Uhr)

Dienstag, 30.07.2019: Safari (12 bis 18.30 Uhr), Rudy Giovannini (13 bis 16 Uhr), Geschwister Nierbacher (13 bis 16 Uhr) und Aalbachtal-Express (19.30 bis 23 Uhr)

Mittwoch, 31.07.2019: Musikverein Marktleugast (12.30 bis 18.30 Uhr) und die Wilderer (19.30 bis 23 Uhr)

Donnerstag, 01.08.2019: Dorfmusik Rugendorf (12.30 bis 18.30 Uhr) und Joe Williams Band (19.30 bis 23 Uhr)

Freitag, 02.08.2019: Musikverein Stadtsteinach (12.30 bis 18.30 Uhr) und Stoapfälzer Spitzbuam (19.30 bis 0 Uhr)

Samstag, 03.08.2019: Musikverein Burghaig (11 bis 18 Uhr) und Joe Williams Band (19 bis 0 Uhr)

Musikverein Burghaig (11 bis 18 Uhr) und Joe Williams Band (19 bis 0 Uhr) Sonntag, 04.08.2019: Kasendorfer Musikanten (11 bis 17 Uhr) und Eslarner Showband (18 bis 23 Uhr)

Wo wird gefeiert?

Das Bierfest findet auf dem Eku-Platz statt, der früher Zentralparkplatz hieß. Gefeiert wird in einem Bierstadel, der 2018 neu errichtet wurde. 2017 war die Veranstaltung wegen Bauarbeiten am Parkplatz auf das Brauereigelände verlegt worden.

Wie viel kostet das Bier bei der Kulmbacher Bierwoche 2019?

Der Bierpreis für die Bierwoche 2019 wurde angehoben: Für eine Maß Festbier müssen 8,70 Euro bezahlt werden. Das sind 30 Cent Mehr als im Vorjahr.

Die Historie

Die erste Bierwoche veranstaltete Kulmbach vom 29. Juli bis 6. August 1939. Jahrzehntelang fand das Fest auf dem Gelände der Spinnerei statt. Der Umzug auf dem Zentralparkplatz erfolgt 1973.

