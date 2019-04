Kulmbacher Bierfest bekommt Heimatpreis

Die Kulmbacher Bierwoche ist ein Publikumsmagnet sondergleichen. Nun wurde das traditionelle Fest im Herzen der Stadt auch noch geadelt: mit dem Bayerischen Heimatpreis 2019.

Die Auszeichnung fand statt in passendem Ambiente: Auf der Kaiserburg Nürnberg unterstrich Staatsminister Albert Füracker, dass Bayern bekannt sei für seine Baudenkmäler, aber auch für seine Traditionen und Kultur. Das kulturelle Erbe nannte er reich an vielfältigen Bräuchen und Traditionen, die das Bild des Freistaats wesentlich prägen. "Mit dem Heimatpreis ehren wir Menschen, die unsere Traditionen pflegen und unsere kulturelle Vielfalt bereichern. Sie sorgen dafür, dass unsere Bräuche fortbestehen."

Fester Bestandteil des Kulturguts sind aber auch Feste, wie der Redner ausführte. Diese gelebte Festkultur werde auch sichtbar bei der Kulmbacher Bierwoche. Im Herzen der Markgrafenstadt feiern jährlich 120 000 Besucher das oberfränkische Genuss- und Heimatfest.

Kennzeichnend für die neuntägige Veranstaltung seien ein traditioneller Festzug und urfränkische Gemütlichkeit im Festzelt. Als sichtbares Zeichen der Auszeichnung überreichte der Staatsminister eine Urkunde sowie einen Porzellan-Löwen an die Kulmbacher Delegation. Diese Insignien nahmen Kulmbachs OB Henry Schramm sowie die beiden Brauereivorstände Markus Stodden und Mathias Keil entgegen.

Ein Fest für Jung und Alt

Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm dankte für die Ehrung und lud den Finanz- und Heimatminister zur 70. Bierwoche ein. Er hatte die Bewerbung für den Heimatpreis im August vergangenen Jahres lanciert und auf die lange Brautradition von über 600 Jahren am Fuße der Plassenburg hingewiesen. Sie sei nach wie vor Präsent in der Markgrafenstadt: "Die Bierwoche steht für Kulmbach wie kein anderes Ereignis sonst. Sie ist ein Fest für Jung und Alt, für Kulmbacher und Gäste aus aller Welt. Auf dem neu gestalteten Eku-Platz im Herzen unserer Stadt vereinen sich Tradition und Moderne zu einem einzigartigen Gesamterlebnis."

OB Schramm sowie Markus Stodden und Mathias Keil als Vertreter der Brauerei freuten sich riesig über die Auszeichnung mit dem Heimatpreis. "Damit wird das Engagement und Herzblut der Verantwortlichen für die Bierwoche geehrt. Gleichzeitig ist es auch ein Ansporn dafür, unsere wunderbaren Traditionen in Kulmbach zu pflegen und zu leben", so Markus Stodden, der Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei. Mit dem Umbau des EKU-Platzes durch die Stadt und dem neuen Zelt der Brauerei hat die Kulmbacher Bierwoche im letzten Jahr eine regelrechte Frischzellenkur erfahren. Brauerei-Chef Markus Stodden betont: "Mit dem neuen Stadl und dem neuen Konzept der Außengestaltung sind wir nicht nur am Puls der Zeit, sondern haben den Ur-Gedanken der Kulmbacher Bierwoche noch mehr in den Fokus gestellt: Bier, Genuss und Geselligkeit."