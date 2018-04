Kulmbacher Bierfest anno dazumal: Das Zelt steht richtig

Noch keine Randbebauung



Am Zentralparkplatz in der Stadtmitte, wo früher die EKU ihr Bier braute, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel geändert. Das kann ein geübter Kulmbacher unschwer erkennen.Ein Detail auf unserem historischen Foto stimmt aber schon mal: Das Bierzelt steht richtig - der Haupteingang zeigte 1974 zur Sutte. Heuer wird der neue Bierstadel ebenfalls gedreht, wenn die Kulmbacher Brauerei - nach dem einmaligen Gastspiel in der Lichtenfelser Straße - auf den umgestalteten Zentralparkplatz zurückkehrt.Dort, wo hier der Bierlaster der nicht mehr existierenden Sandlerbräu parkt (rechts), befindet sich künftig die Kulmbacher-Ecke. Den freien Blick von der Webergasse aufs Zelt (und dahinter auf die Spitalkirche und den Langheimer Amtshof) gab es damals nur, weil die Randbebauung noch nicht stand.Für den Bau der Stadthalle wurde das Gebäude der Kohlenhandlung Petschke (links) abgerissen. Die rot verputzte Gastwirtschaft Hübner (rechts daneben) heißt heute "Patchwork" und bekommt zum Bierfest wie früher wieder eine Außenbewirtschaftung.Wir danken dem Fotografen Helmut Günther, dass er für in.Franken in seiner Bilderkiste gekramt hat.