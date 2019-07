Kulmbacher Altstadtfest: Lange Nächte auf der Partymeile

Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch. Fast ein bisschen zu heiß, um in der Kulmbacher Innenstadt zu flanieren. Tagsüber sorgten die heißen Temperaturen tatsächlich dafür, dass es auf dem Altstadtfest noch viele freie Plätze gab. Dennoch wagten einige den Weg in die City - vor allem Familien mit Kindern wollten bei der 40. Neuauflage des Traditionsfestes dabei sein. Auch "Bonsai" Lehner kam auf den Zentralparkplatz. "Es ist doch toll, dass es wieder ein Angebot für Kinder gibt. Finde ich richtig gut", so der Leiter des Jugendzentrums.

Für den Zentralparkplatz gab es in diesem Jahr ein neues Konzept: Das Bierzelt-Grundgerüst wurde bereits aufgebaut und spendete angenehmen Schatten. Die Neuerung kam bei den Gästen gut an. "Das Angebot ist gut", sagte Diana Eber. Sie war mit ihrer Tochter Elisa (6) auf dem Zentralparkplatz, die alles ausprobieren durfte. Die Kinder konnten ins Innere der Bälle klettern und dort herumtoben. Karussell, Trampolin, Wasserbälle begeisterten die Kleinen.

Doch wie lief das Geschäft für die Spezialitätenstände? Matthias Krammhöller alias "WuiderA" brutzelte ein ganzes Schwein und bot Wildspezialitäten an. "Also nachmittags ist der Besuch schon schwach. Ich dachte auch, dass ich mitten in der Stadt bin und nicht so am Rande. Wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, möchte ich lieber auf dem Marktplatz sein", gestand er. Doch am Abend fanden seine Weideschwein-Spezialitäten, Burger und Hirsch-Cevapcici reißenden Absatz - genau wie andere kulinarische Angebote: Holzofenpizza, Donuts, Spieße und vieles mehr. "Die Leute kommen bei so heißen Temperaturen erst nach 19 Uhr. Aber die Stimmung ist gut", sagte der Zentralparkplatz-Verantwortliche Klaus Paetsch.

Auch in den anderen Feiermeilen rund um die Innenstadt herrschte nachmittags Flaute. Mehmet Uldan in der Oberen Stadt nutzte die Zeit, um Erdbeeren, Melonen und Co. für seine kunterbunten Bowlen zu schnippeln. "Am Abend griffen die Kulmbacher auch hier gerne zu.

Musik und Essensstände kamen bei den Kulmbachern und bei vielen Gästen, die von außerhalb gekommen waren, gut an.

Schon um kurz nach 19 Uhr waren alle Innenstadtparkplätze, die Parkplätze am Schwedensteg und die Parkhäuser belegt. In der gesamten Innenstadt herrschte Partylaune. Die Menschen tanzten auf der Straße, drängten sich durch die Gassen. Rock, Punk, gediegene Musik oder Partysongs - für jeden Musikgeschmack war etwas geboten.

Das Programm und die Unterhaltungseinlagen verschiedener Vereine begeisterten. Das Altstadtfest 2019 war - auch wegen des herrlichen Sommerwetters - ein Spaß für jung und alt.