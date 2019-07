Kulmbacher Altstadtfest früher: Aerobic und Modediktat

Das Altstadtfest hat heuer Jubiläum: 40 Jahre - man glaubt es kaum. Und in all der Zeit hat sich fast nichts verändert. Vielleicht waren früheren noch ein paar mehr Leute auf den Beinen, aber das Flair der Altstadt zieht die Menschen magisch an. Dann steht Kulmbach Kopf: Das Altstadtfest ist eben immer eine Riesenparty - Zehntausende feiern bei heißer Musik und langen Nächten.

Unser Bild entstand vor 25 Jahren auf dem Marktplatz. 1994 war Aerobic angesagt, ein dynamisches Fitnesstraining zum Rhythmus der Musik. Jane Fonda gab damals mit ihrem Outfit vor, wie Aerobic-Tänzerinnen auszusehen hatten. Modediktat eben. Würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen.

Mehr über die Historie des Altstadtfestes erfahren Sie auf inFranken.de, wenn sich Erich Olbrich und Uli Wagner an die Anfänge erinnern.