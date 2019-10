Feuerwehr löscht Brand auf Bauernhof in Kulmbach: Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag (30.09.2019) um 16.45 Uhr alarmiert, berichtet die Polizei inFranken.de. Strohballen, die in einer Scheune gelagert waren, hatten Feuer gefangen und die Flammen griffen auf das Gebäude über.

Brand in Kulmbach: Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Rund 140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Technischen Hilfswerk sowie Rettungskräfte und Polizisten waren schnell vor Ort. In der Scheune stand landwirtschaftliches Gerät, das aber noch in Sicherheit gebracht werden konnte, so die Polizei. Später stand die Scheune vollständig in Brand.

Dank der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. An der Scheune entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen vor Ort die Ermittlungen.

