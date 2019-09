Feuer zerstört Scheune in Kulmbach: Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag (30.09.2019) um 16.45 Uhr alarmiert, berichtet die Polizei inFranken.de. Strohballen hatten Feuer gefangen und die Flammen griffen auf eine Scheune über.

Brand in Kulmbach: Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Die Feuerwehr rückte zu dem Bauernhof im Stadtteil Katschenreuth aus und nahm den Kampf gegen die Flammen auf. In der Scheune stand landwirtschaftliches Gerät, das aber noch in Sicherheit gebracht werden konnte, so die Polizei.

Die Scheune wurde allerdings stark beschädigt. Die Flammen drohten zudem, auf ein Nebengebäude überzugreifen. Ein weiteres Ausbreiten konnte die Feuerwehr aber bisher verhindern. Am frühen Montagabend ist sie noch im Einsatz.

