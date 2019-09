Was sich im Schlafzimmer zugetragen hatte, war nun nicht mehr privat. Denn die Staatsanwaltschaft bejahte das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Ein Einschreiten von Amts wegen war geboten, sagte Staatsanwältin Kathrin Hecht: "Der Geschädigte erlitt eine blutende Wunde und Schmerzen." Die Frau habe den Mann beim Oralverkehr gebissen - in den Penis. Die Angeklagte habe eine andere Person vorsätzlich körperlich misshandelt, strafbar als Körperverletzung.

Der Geschädigte (32), inzwischen mit der Angeklagten verlobt, war als Zeuge geladen. Von seinem Aussageverweigerungsrecht machte er keinen Gebrauch und ließ gleich durchblicken, dass er keinerlei Strafverfolgungsinteresse hat. "Wir wohnen zusammen, wir lieben uns, und das wird auch so bleiben", erklärte er.

Nächstes Jahr wird geheiratet

Nächstes Jahr im Sommer, so die Angeklagte, soll die Hochzeit sein.

Richterin Sieglinde Tettmann wollte wissen, welche Verletzungen er davongetragen habe. "Einen Biss in die Koppe, hat a bissla wehgetan", sagte der Zeuge. "Ist schon lange ausgeheilt, es funktioniert alles wie vorher."

Was sich bei dem Geschädigten jetzt so harmlos anhörte, muss aber trotzdem ein äußerst schmerzhafter Biss gewesen sein. Man habe den Mann "stehend" angetroffen, sagte einer Polizisten, die am Tatort waren. Er sei ohne Hose rumgelaufen und habe gejammert: "Es tut so weh." Die Bissspur und ein Hämatom seien deutlich zu sehen gewesen.

Verletzt war aber auch die Angeklagte. Nach dem Biss muss sie der Mann so heftig weggestoßen haben, dass sie durch die Glasscheibe der Badezimmertür flog. Die Frau lag nach Angaben des Polizisten leicht bekleidet, blutend und ziemlich apathisch auf dem Balkon. "Ein Zustand zwischen Schock und Alkohol", sagte der Polizeibeamte.

Gefesselt ins Krankenhaus

Als sie in den Sanka einsteigen sollte, habe sich die Frau massiv gewehrt. Sie sei gefesselt und ins Krankenhaus gefahren worden, wo ihre Schnittverletzungen genäht wurden. Ein zweiter Rettungswagen habe auch den Mann ins Klinikum gebracht. Er sei von einem Urologen untersucht und gleich wieder nach Hause entlassen worden.

Die Angeklagte und ihr Verlobter machten vor Gericht erhebliche Erinnerungslücken geltend. Was passiert war, wüssten sie nicht mehr so ganz genau. Sie seien ziemlich betrunken gewesen. Dass es Wodka in rauen Mengen gewesen sein muss, legt der Alkoholwert der Frau nahe: 3,14 Promille wurden bei ihr gemessen.

Ihr Problem: der Wodka

Die Richterin bezeichnete die Angeklagte als alkoholkrank. Sie habe zwei Vorstrafen wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort (2015) sowie wegen Beleidigung und Sachbeschädigung (2018). Beide Male habe sie vorher viel Wodka getrunken. Zuletzt war eine sechsmonatige Freiheitsstrafe mit Bewährung verhängt worden. Das heißt: Die Frau, die schon zweimal eine Entgiftung gemacht hat und seit einiger Zeit zur Alkoholberatung geht, aber nicht abstinent lebt, stand bei der neuerlichen Tat unter Bewährung. Trotzdem, so die Richterin: "Eingesperrt wird sie jetzt nicht."