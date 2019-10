Dagegen klagte der Hundehalter. Er habe Kulmbach verlassen und nicht mehr vor, hierher zurückzukommen, sagte der Mann vor dem Verwaltungsgericht. Seine Frau werde demnächst ebenfalls nach Kitzbühel umziehen. Dort seien auch die Rottweiler. Denn das Hundehaltungs- und Betreuungsverbot hat in Österreich keine Gültigkeit. Aber das Verbot gilt in ganz Bayern. Deshalb darf der Mann, der in München arbeitet und in Bad Tölz einen Zweitwohnsitz hat, seine Hunde dorthin nicht mitnehmen.

Prozess um Hundeangriff: Vergleich kam nicht zustande

Die 1. Kammer mit der Vorsitzenden Richterin Angelika Schöner diskutierte den Fall in der mündlichen Verhandlung am Dienstag lang und breit mit den Beteiligten. Die Kammer kündigte ihr Urteil für den Folgetag an, da kein Vergleich zustande kam. Die Stadt Kulmbach stimmte nicht zu und beantragte Klageabweisung.

So kam es dann auch. Der Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, Richter Dietmar Lang, teilte auf Anfrage gestern mit, dass das von der Stadt Kulmbach verhängte Hundehaltungsverbot gegen die Kläger bestehen bleibt.

Die Kammer habe in ihrer Urteilsbegründung angeführt, dass sich der Bescheid der Behörde durch den Wegzug des Hundehalters und den beabsichtigten Umzug der Ehefrau nach Kitzbühel nicht erledigt habe, sagte Lang. Es bestünden durch die Eltern nach wie vor Verbindungen nach Kulmbach, und bei einem Besuch könnten die Hunde mitgebracht werden.

Die Entscheidung, so der Gerichtssprecher, basiere auf der Gesamtschau der Umstände. Es habe seit Jahren immer wieder Ärger mit den Rottweilern des Klägers gegeben, auch mit den Vorgängerhunden "Ed" und "Fred". Das Haltungsverbot sei erforderlich. Anderweitig sei die öffentliche Sicherheit nicht zu gewährleisten.

"Aus unserer Sicht ist das Urteil eine Bestätigung des Gerichts, dass wir korrekt gehandelt haben und in der rechtlichen Einschätzung richtig lagen", erklärte Oberrechtsrätin Diana Edelmann von der Stadt Kulmbach. Keine Stellungnahme gab Anwalt Alexander Schmidtgall für die Klägerseite ab. Offen ist also, ob man Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen wird. Das Obergericht in München hat allerdings in einem vorausgegangenen Eilverfahren deutlich gemacht, dass man den Bescheid der Stadt nicht aufzuheben gedenkt.