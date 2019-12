Kulmbach: Seit Monaten waren Anwohner in Kulmbach in Sorge um ihre Autoreifen. Laut Polizei hatte ein zuvor unbekannter Täter im gesamten Stadtgebiet an zahlreichen Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizei in Kulmbach konnte den Reifenschlitzer und seinen Komplizen nach umfangreichen Ermittlungen in der Nacht von Freitag auf Samstag (07. Dezember 2019) um kurz nach Mitternacht mit einer klugen Idee überlisten.

Lockfahrzeug in Kulmbach abgestellt - Verdächtiger sticht wieder zu

Nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungen konnte die Polizei den Tatort eingrenzen. In einer Straße in der "Siedlung" wurde ein Lockfahrzeug der Polizei abgestellt und von zivilen Einsatzkräften überwacht. In derselben Gegend sind bereits zuvor einige Fahrzeugreifen beschädigt worden. Um kurz nach Mitternacht schnappte dann die Falle zu: Ein bereits länger im Visier der Ermittler stehender Verdächtiger fuhr mit seinem Fahrzeug vor.